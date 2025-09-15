ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме со «школьными психологами»

Политолог оценил массовые протесты в Лондоне

Политолог Трухачев: Миграционная политика доведет Британию до революции

Tекст: Олег Исайченко

«В начале сентября случилась десятая годовщина европейского миграционного кризиса. И Британия стала частью этого кризиса. Сейчас в Лондоне наблюдаются поистине массовые протесты: фактически речь идет о нескольких сотнях тысяч человек. Впрочем, официально эта цифра занижается», – говорит политолог Вадим Трухачев, кандидат исторических наук.

При этом протесты в Лондоне складывались, по сути, из десятком митингов, который проходили по всей Британии в течение последних пары месяцев. «В итоге все это «море» стеклось в Лондон. И тут важно понимать, что несмотря на заявления Илона Маска и других заокеанских деятелей, причины недовольства сугубо внутренние», – считает эксперт.

«Мы наблюдаем полный провал миграционной политики и мультикультурализма. Британское глубинное государство «заигралось» в геополитику: оно завозило по 700 тыс. мигрантов в год, причем из таких стран как Афганистан, Пакистан, Сомали, Йемен, Судан. Другими словами, из довольно жестких исламских государств, где образ жизни и мысли совершенно не совпадает с британским», – обращает внимание собеседник.

«Все это уже неоднократно обращалось терактами, ростом бытового насилия, но власти предпочитали замалчивать трагические случаи и заниматься исключительно противостоянием с Россией. В итоге народ устал от того, что вместо решения реальных проблем граждан, правительство занимается геополитикой», – добавляет аналитик.

Впрочем, это не значит, что в скором времени британцам удастся «снести власть». «На данный момент об этом говорить рано. Однако надо учитывать, что британская элита традиционно очень оторвана от простых граждан. И чтобы остаться у власти, политикам придется делать какие-то шаги: ужесточать миграционную политику и отказываться от заигрываний с исламистами. В противном случае дело выйдет из-под контроля», – полагает политолог.

«И тогда не исключено, что ситуация развернется в революцию. Уже сейчас мы видим победу правопопулистской партии Найджела Фараджа на местных выборах. А на ближайшем голосовании дело может дойти до того, что Reform UK и вовсе займет первое место. Да, к власти ее не допустят, но тогда придется формировать разношерстное правительство, куда войдут все: лейбористы, демократы, консерваторы, зеленые и так далее», – рассуждает Трухачев.

По мнению эксперта, Британия становится последней страной из так называемой «коалиции желающих», в которой наблюдается активная турбулентность. «Сначала затрясло Австрию, потом Данию, Норвегию, Нидерланды. Сейчас наиболее тяжелая картина в Бельгии. Германию затурбулентило еще чуть ли не в 2014 году. Во Франции также наблюдались массовые митинги. Так что британцы еще долго раскачивались», – иронично заключил он.

Ранее в ходе массовых акций в центре Лондона полиция задержала 25 человек, а столкновения привели к травмам 26 стражей порядка. По данным силовиков, задержания связаны с хулиганством, нарушениями общественного порядка, нападениями и нанесением ущерба. При этом четверо сотрудников полиции получили серьезные травмы, включая перелом носа, сотрясение мозга, грыжу межпозвоночного диска, травму головы и выбитые зубы. В протестах, по официальным данным, участвовали от 110 до 150 тысяч человек.

Акция началась на площади Рассел-сквер, после чего демонстранты двинулись к Уайтхоллу. Участники несли национальные флаги и выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера, выражая протест против миграционной политики и ограничений свободы слова.

На этом фоне британский министр иностранных дел Шабана Махмуд осудила нападения протестующих на полицейских. Она также предупредила, что за возможные преступления они понесут наказание «по всей строгости закона».

Протесты в Британии прокомментировал и американский предприниматель Илон Маск. Так, он призвал к роспуску парламента и проведению досрочных выборов. Выступая онлайн на акции «Соединим королевство» правого активиста Томми Робинсона, Маск заявил: «У нас нет ещё четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование».

По мнению Маска, Соединенное Королевство сталкивается с неконтролируемой миграцией, чрезмерной бюрократией и ограничениями свободы слова. Он считает, что для решения этих проблем стране необходимы масштабные реформы.

Напомним, организатором митингов в Лондоне стал правый активист Томми Робинсон (настоящее имя Стивен Яксли-Леннон). Как пишет The New York Times, «этот противоречивый деятель, десятилетиями вращавшийся на периферии британских правых, отбыл несколько тюремных сроков, последний из которых – 18 месяцев в 2024 году за неподчинение решению суда, выразившееся в повторении ложных сведений о подростке-беженце из Сирии, который подал на него в суд за клевету.

В начале своей карьеры Робинсон основал Английскую лигу обороны – националистическую антимусульманскую группу, известную своими жестокими уличными протестами в конце 2000-х и 2010-х годах. С тех пор его популярность то росла, то падала, но в последний год она вновь возросла благодаря Маску, который поддерживал его в социальных сетях.

Впрочем, тема миграции действительно серьезно волнует британцев. Так, согласно опросам, в августе почти половина граждан страны (48%) назвали тему одной из главных проблем государства. Это самый высокий уровень беспокойства с 1974 года, пишет The Guardian.