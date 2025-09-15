Посол России отклонил в МИД Румынии протест Бухареста из-за беспилотника

Посол России Липаев отклонил в МИД Румынии протест Бухареста из-за беспилотника

Tекст: Антон Антонов

По словам Липаева, в ходе встречи в МИД Румынии не было предоставлено ни одного конкретного, убедительного доказательства принадлежности летательного аппарата России, передает ТАСС

«Ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата протест был отклонен как надуманный и необоснованный. Все факты указывают на то, что имела место очередная провокация киевского режима», – сказал он.

Он объяснил, что Киев отчаянно пытается втянуть другие страны в военную авантюру против России, опасаясь военного поражения и ответственности за совершенные преступления.

Липаев был вызван в румынский МИД, где ему передали протест и потребовали принять меры для предотвращения подобных случаев. В МИД Румынии произошедшее назвали нарушением суверенитета страны и выразили обеспокоенность возможным повторением инцидентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что ВВС Румынии обнаружили беспилотный летательный аппарат в своем воздушном пространстве. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала инцидент с якобы российском беспилотником «безрассудной эскалацией».