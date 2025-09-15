Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?32 комментария
Ситников победил на выборах губернатора Костромской области
Действующий глава Костромской области Сергей Ситников опередил соперников, получив более двух третей голосов на выборах губернатора, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК после обработки всех избирательных протоколов.
Ситников, баллотировавшийся от партии «Единая Россия», получил 67,63% голосов избирателей. Его ближайший соперник, представитель КПРФ Сергей Шпотин, набрал 11,05%, передает ТАСС.
Кандидат от «Справедливой России – Патриоты – За правду» Николай Цвиль получил 6,57% голосов. Юрий Кудрявцев, представивший «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», занял четвертое место с 6,32% голосов. Кандидат от ЛДПР Юрий Миндолин получил 6,15%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России завершился Единый день голосования. Победители губернаторских выборов известны уже более чем в десяти регионах.