Гольдштейн избран главой Республики Коми
Ростислав Гольдштейн, занимающий пост врио главы Республики Коми, победил на выборах руководителя региона, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК по итогам обработки 100% протоколов.
Гольдштейн, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 70,04% голосов избирателей, передает ТАСС.
Кандидат Татьяна Саладина, представляющая «Справедливую Россию – Патриоты – За правду», получила 11,01%. Александр Касьяненко от партии «Коммунисты России» набрал 8,6%. Депутат Госдумы и кандидат от ЛДПР Сергей Каргинов получил 5,36%. Степан Соловьев из партии «Зеленая альтернатива» получил 2,28%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября. В ходе выборов были избраны 21 глава региона, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня.