Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» группировки «Днепр» уничтожил скопление боевиков ВСУ на правом берегу Днепра, передает РИА «Новости». Разведка выявила размещение украинских подразделений в заброшенных ангарах с оборудованием новых позиций. По координатам противника был открыт огонь с корректировкой с помощью беспилотников.

Применялись осколочно-фугасные боеприпасы для максимального поражения личного состава ВСУ. Каждый выстрел орудия сопровождался последующей корректировкой по цели силами операторов БПЛА. Дальность огневого воздействия составляла несколько десятков километров.

Командование отметило высокий уровень слаженности расчетов, где любой номер экипажа способен выполнять любую задачу. Благодаря этому, а также героизму артиллеристов, вся поставленная задача была выполнена, личный состав противника уничтожен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, элитный спецназ ВСУ понес потери при попытке форсировать Днепр. Морпехи подразделения «Днепр» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Тендровской косе. Западные инструкторы продолжают пытаться форсировать Днепр, используя для этого жизни солдат ВСУ.