Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?21 комментарий
Движение восстановили по одному пути после пожара на МЖД
После ликвидации возгорания в грузовом вагоне с пиломатериалами на перегоне Шиферная – Пески на Казанском направлении МЖД движение поездов частично восстановлено.
Движение поездов по одному из путей на Казанском направлении Московской железной дороги вновь открыли после того, как пожарные завершили тушение пожара, передает РИА «Новости». Возгорание произошло в грузовом вагоне с пиломатериалами на перегоне между станциями Шиферная и Пески. Сейчас поезда следуют в обе стороны по одному пути, используя реверсивный режим.
В компании сообщили: «Пожарные расчеты завершили тушение возгорания в грузовом вагоне с пиломатериалами, который произошел на перегоне Шиферная – Пески Казанского направления МЖД. Движение по одному пути на данном участке возобновлено».
В результате происшествия пригородные поезда дальних маршрутов и некоторые поезда дальнего следования задерживаются. Отмечается, что после перемещения вагонов грузового поезда до ближайших станций железнодорожники откроют вторую линию движения. МЖД заявила о принятии всех необходимых мер для сокращения задержек и принесла пассажирам извинения за неудобства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожники завершили восстановительные работы на втором пути участка Малоархангельск – Глазуновка в Орловской области.