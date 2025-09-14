Движение восстановили по одному пути после пожара на МЖД

Tекст: Ольга Иванова

Движение поездов по одному из путей на Казанском направлении Московской железной дороги вновь открыли после того, как пожарные завершили тушение пожара, передает РИА «Новости». Возгорание произошло в грузовом вагоне с пиломатериалами на перегоне между станциями Шиферная и Пески. Сейчас поезда следуют в обе стороны по одному пути, используя реверсивный режим.

В компании сообщили: «Пожарные расчеты завершили тушение возгорания в грузовом вагоне с пиломатериалами, который произошел на перегоне Шиферная – Пески Казанского направления МЖД. Движение по одному пути на данном участке возобновлено».

В результате происшествия пригородные поезда дальних маршрутов и некоторые поезда дальнего следования задерживаются. Отмечается, что после перемещения вагонов грузового поезда до ближайших станций железнодорожники откроют вторую линию движения. МЖД заявила о принятии всех необходимых мер для сокращения задержек и принесла пассажирам извинения за неудобства.

