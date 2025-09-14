Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?18 комментариев
На втором пути ж/д участка в Орловской области завершились восстановительные работы
Железнодорожники завершили восстановительные работы на втором пути участка Малоархангельск – Глазуновка в Орловской области, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
В ведомстве уточнили, что теперь движение поездов на этом перегоне идет по обоим путям в штатном режиме, передает РИА «Новости».
Кроме того, Октябрьская железная дорога (ОЖД) проинформировала о восстановлении движения на станции Семрино в Ленинградской области. ОЖД отметила, что пригородные поезда следуют с минимальными отклонениями от расписания.
Также изменено время отправления поезда №83 Санкт-Петербург – Гомель: с Витебского вокзала он отправится 14 сентября в 17:45 вместо ранее запланированных 16:10.
Ранее в воскресенье в ОЖД сообщили, что движение поездов на участке Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом.
Напомним, губернатор Александр Дрозденко сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области. Позже в ОЖД сообщили, что три пассажирских поезда изменили маршрут из-за происшествия в Ленинградской области.