На втором пути ж/д участка в Орловской области завершились восстановительные работы

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве уточнили, что теперь движение поездов на этом перегоне идет по обоим путям в штатном режиме, передает РИА «Новости».

Кроме того, Октябрьская железная дорога (ОЖД) проинформировала о восстановлении движения на станции Семрино в Ленинградской области. ОЖД отметила, что пригородные поезда следуют с минимальными отклонениями от расписания.

Также изменено время отправления поезда №83 Санкт-Петербург – Гомель: с Витебского вокзала он отправится 14 сентября в 17:45 вместо ранее запланированных 16:10.

Ранее в воскресенье в ОЖД сообщили, что движение поездов на участке Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом.

Напомним, губернатор Александр Дрозденко сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области. Позже в ОЖД сообщили, что три пассажирских поезда изменили маршрут из-за происшествия в Ленинградской области.