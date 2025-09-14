В ОП сообщили о минимальном количестве нарушений на выборах в регионах

Tекст: Ольга Иванова

Предварительные итоги наблюдения за выборами в регионах Сибири и Дальнего Востока были подведены в Ситцентре ОП РФ, пишет НОМ. Избирательные участки на Камчатке уже закрылись. По словам члена ОП РФ Дарьи Кислицыной, в Иркутской области отмечается снижение числа нарушений и рост явки, что связывают с консолидацией общества.

Руководитель общественного штаба в Иркутской области Владислав Шиндяев сообщил, что выборы проходят спокойно, а Центр общественного наблюдения постоянно контролирует ситуацию. Наблюдатели фиксируют лишь незначительные процедурные недочеты, которые не влияют на результаты голосования.

На Камчатке день голосования завершился без серьезных нарушений. Руководитель общественного штаба региона Татьяна Михайлова уточнила, что сообщения о вбросе бюллетеней оказались фейком, на них быстро отреагировали общественные наблюдатели и члены комиссии.

В Новосибирской области нарушений не выявлено, рассказала руководитель штаба Галина Гриднева. Она отметила, что инцидент с нетрезвым избирателем не повлиял на ход голосования, а Центр видеонаблюдения продолжает работу. В Ставропольском крае, по словам Марины Акинфиевой, выборы прошли организованно и без нарушений.

В Томской области были пресечены случаи незаконной агитации, сообщил руководитель штаба Анатолий Долгов.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге заявила, что число фейков в ходе избирательных кампаний в регионах остается минимальным благодаря системной работе по их предупреждению и постоянному мониторингу. Памфилова привела пример с фейковым сайтом для регистрации избирателей в Севастополе, отметив, что такие ресурсы создаются для сбора личных данных украинскими мошенниками. Она подчеркнула, что комиссии готовы к провокациям, а профилактическая работа и обучение продолжаются, сообщает ТАСС.

Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова отметила, что жалоб на кражу персональных данных не поступало. Она подчеркнула важность быстрой реакции и взаимодействия всех органов для предотвращения фейков и информирования граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 16 млн человек проголосовали на выборах разных уровней в регионах России. Более 1,4 млн человек воспользовались дистанционным электронным голосованием.