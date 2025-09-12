Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.3 комментария
Эксперты не выявили серьезных нарушений в первый день ЕДГ
Мониторинг первого дня Единого дня голосования (ЕДГ) 2025 года показал отсутствие серьезных проблем на избирательных участках, отмечается высокая явка и соблюдение процедур.
По данным, которые приводит НОМ, к 13:00 мск первого дня голосования поступило более 29 тыс. сообщений от наблюдателей, из которых 99% имели информационный характер и касались нормального хода процедуры. Был обнаружен один фейк и подтверждено одно нарушение, 21 проблемная ситуация была успешно решена, заявил федеральный координатор НОМ Алексей Песков.
Субъекты страны отчитались о штатной работе избирательных комиссий, о чем сообщили представители МРГ и СПЧ на брифинге в Экспертном центре. В Краснодарском крае, по словам председателя НОМ Александра Брода, все избирательные участки работали штатно, грубых нарушений не выявили. В Курской области, несмотря на утренний обстрел, избирательные участки открылись вовремя и функционировали в обычном режиме, отметила Алена Булгакова.
В Иркутской области, как сообщил руководитель МРГ СПЧ Александр Точенов, процесс голосования прошел без серьезных сбоев, общественные наблюдатели присутствовали на всех участках. В Камчатском крае первый день голосования отметился явкой 22,03%, все обращения оперативно обрабатывались, серьезных проблем не возникло.
Ситуационный центр ОП РФ подтвердил высокий уровень активности и отсутствие значимых технических проблем, в том числе при использовании дистанционного электронного голосования в Магаданской области. Работу кол-центра и волонтеров отметили как эффективную, большинство поступавших сообщений были успешно отработаны. Представители Ассоциации юристов России подчеркнули, что подготовка наблюдателей ведется заранее, молодые юристы активно вовлечены в электоральный мониторинг.
