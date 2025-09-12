Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.4 комментария
Умер бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
На 80-м году жизни скончался Александр Хаджи, посвятивший «Спартаку» более 25 лет и ставший обладателем одиннадцати золотых медалей с клубом, сообщил член комитета ветеранов «Спартака» и бывший футболист команды Александр Мирзоян.
Бывший администратор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Хаджи скончался на 80-м году жизни, передает ТАСС. О его смерти сообщил член комитета ветеранов «Спартака» и бывший футболист команды Александр Мирзоян.
Он отметил: «Сейчас созвонился с дочкой, занимаемся всей организацией [похорон], берем агента, чтобы все похоронные дела сделать. Какая может быть причина? Он болел, вроде все шло на поправку, видно, какой-то скачок, связанный с чем-то. Мы помогаем в меру возможности».
Мирзоян рассказал, что Александр Хаджи был очень позитивным человеком, всегда поддерживал команду и ветеранов, был отзывчив и готов помочь. Он подчеркнул, что роль администратора оставалась незаметной, но именно благодаря таким людям, как Хаджи, команда чувствовала сплоченность и взаимную поддержку. Также Мирзоян добавил, что многие известные футболисты, в том числе Олег Романцев, Ринат Дасаев и Юрий Гаврилов, относились к Хаджи с большим уважением.
По информации пресс-службы «Спартака», Александр Хаджи начал работу в клубе в 1983 году и трудился до конца 2008 года, в последние годы занимая должность генерального менеджера. За время работы с командой он завоевал одиннадцать золотых, семь серебряных и три бронзовых медали чемпионатов страны, а также четыре Кубка России. С 2022 года Хаджи состоял в комитете ветеранов клуба.
ФК «Спартак-Москва» выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким Александра Хаджи, отметив его вклад в развитие клуба и отечественного футбола.
