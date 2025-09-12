  • Новость часаПравые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе
    Россия отвергла голословные обвинения по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Армения отказалась быть «младшим братом» России
    Экс-президент Бразилии Болсонару получил 27 лет тюрьмы
    Трамп не исключил «ошибки» с беспилотниками в Польше
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»
    Польша перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой
    В российских регионах начался Единый день голосования
    Борис Акимов Борис Акимов Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    12 сентября 2025, 09:55 • Новости дня

    В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»

    В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа американских сенаторов представила законопроект о признании России и Белоруссии спонсорами терроризма за «отказ вернуть украинских детей».

    Сенаторы предлагают признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма» в случае, если Москва и Минск не вернут более 19 тыс. украинских детей, пишет Axios.

    Авторами инициативы выступили Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России), Ричард Блументаль, Эми Клобушар и Кэти Бритт. В списке спонсоров терроризма по американскому законодательству сейчас числятся Куба, Иран, КНДР и Сирия.

    «Тяжело попасть в этот список. Но Россия заслужила это право», – заявил Грэм.

    Он добавил, что сенаторы планируют добиться дебатов и голосования по законопроекту в Конгрессе в ближайшее время.

    Также Грэм продолжает работу над отдельным двухпартийным пакетом антироссийских санкций, который поддержали более 80 сенаторов. Этот документ предусматривает экономические ограничения и 500-процентный тариф на импорт из стран, покупающих российскую нефть, если Россия откажется вести переговоры с Украиной. Сенатор отметил, что консультируется с Белым домом и лидерами Сената для скорейшего рассмотрения обеих инициатив.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США неожиданно начали снимать санкции с Белоруссии и почему глава Белого дома Дональд Трамп решил улучшить отношения с Минском.

    Ранее Россия не раз заявляла, что на Западе распространяют фейки о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины.

    В ходе третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились к взрослым людям.

    11 сентября 2025, 21:17 • Новости дня
    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти

    Глава Минторга США увязал торговое соглашение с Индией с отказом от нефти России

    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти
    @ REUTERS/Kamal Kishore

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление министра торговли США связывает возможность заключения сделки с Индией с прекращением закупки российской нефти, что вызвало реакцию Нью-Дели.

    Министр торговли США Говард Латник заявил в интервью CNBC, что Соединенные Штаты заключат торговую сделку с Индией только после того, как она прекратит закупки нефти из России, передает ТАСС.

    По его словам, США ожидают, что Индия откроет свой рынок и откажется от импорта российской нефти, после чего стороны смогут договориться о соглашении.

    В начале августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской нефти и нефтепродуктов. В результате совокупный тариф на импорт индийских товаров и услуг достиг 50%. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми.

    Переговоры о торговом соглашении начались в феврале этого года после визита премьер-министра Моди в Вашингтон. Индия и США стремятся увеличить двусторонний товарооборот до 500 млрд долларов к 2030 году.

    Документ планировалось подписать осенью, а индийская делегация несколько раз приезжала в Вашингтон для переговоров. Однако поездка американской делегации в Индию для шестого раунда переговоров, назначенная на 25 августа, была отменена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию с целью прекращения войны на Украине. Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

    11 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Anadolu: Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения «Запад-2025», пишет Anadolu Agency.

    Как сообщает Anadolu Agency, министр уточнил, что около 40 тыс. польских военных будут размещены у границы с Россией и Белоруссией в течение ближайших дней, передает «Газета.Ru».

    «Именно с этого [с военных учений] началась война на Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тыс. наших военнослужащих», – заявил он.

    По словам Томчика, такие действия являются «адекватным ответом» на старт российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Ранее Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента с беспилотниками.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о плановом проведении учений «Запад-2025».

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    12 сентября 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они были рядом с границей (Польши)», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    11 сентября 2025, 16:15 • Новости дня
    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

    США отменили ограничения для авиакомпании «Белавиа»

    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»
    @ Tairo Lutter/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запретительные меры в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа» отменены по итогам решения, согласованного всеми профильными министерствами и ведомствами США.

    Санкции с авиакомпании «Белавиа» были официально сняты Соединенными Штатами, передает БелТА. Об этом рассказал представитель президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что решение было принято лично президентом США Дональдом Трампом в присутствии десятков участников и стало итогом одобрения всеми профильными ведомствами страны, включая Госдепартамент, министерство торговли и министерство финансов.

    Коул особо отметил: «Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно». В отношении «Белавиа». Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято».

    Ранее «Белавиа» находилась под действием ограничительных мер, которые препятствовали выполнению ряда полетов и доступа к зарубежным сервисам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко заявили о готовности приложить все усилия для нормализации отношений между странами.

    Американская сторона выразила намерение возобновить полноценное дипломатическое присутствие в Минске.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать ряд иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.

    11 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Лукашенко выразил благодарность США за начало снятия санкций
    Лукашенко выразил благодарность США за начало снятия санкций
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что облегчение санкционного давления со стороны США поможет экономике страны и заметно скажется на жизни граждан.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за начало процесса снятия санкций в отношении республики, передает ТАСС. Он отметил, что отмена ограничительных мер со стороны Вашингтона позволит стране облегчить экономическую деятельность. Лукашенко подчеркнул значимость этого шага, однако добавил, что это не главное направление в работе Белоруссии.

    «То, что они (американцы) начали снимать санкции с нас – спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика – это жизнь людей», – заявил президент на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым.

    Он также отметил, что санкции оказывали серьезное влияние на экономику страны, а отмена части ограничений может положительно сказаться на жизненном уровне населения. В ходе беседы Лукашенко подчеркнул необходимость работы по всем направлениям, несмотря на отдельные успехи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона заявила о намерении восстановить полноценное дипломатическое присутствие в Минске. Ранее в США заявили о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».

    11 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных по просьбе Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Решение принято как жест доброй воли и в соответствии с принципами гуманности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.

    По данным канала, среди помилованных – шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Британии. Все эти лица ранее были осуждены за различные преступления, в том числе шпионаж, экстремизм и терроризм.

    В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    В июле Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости.

    11 сентября 2025, 15:37 • Новости дня
    Представитель Трампа Коул заявил о нормализации отношений с Белоруссией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидеры США и Белоруссии, Дональд Трамп и Александр Лукашенко, готовы приложить все усилия для нормализации отношений между странами. Об этом в Минске после встречи с Лукашенко заявил представитель президента США Джон Коул.

    «Я уверен, что удовлетворен будет результатами нашей встречи и президент Трамп после того, как я доложу ему об этих результатах. Наши президенты, президенты Белоруссии и США – это такие лидеры, которые сделают все для того, чтобы нормализовать наши отношения и концентрироваться при этом не на различиях, а на общих моментах», – подчеркнул Коул, общаясь с журналистами в четверг, передает РИА «Новости».

    Видеозапись его общения с прессой была опубликована в Telegram-канале «Пул первого», который близок к пресс-службе главы Белоруссии.

    Ранее Трамп передал лидеру Белоруссии Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Минске представитель президента США Джон Коул передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения.

    11 сентября 2025, 15:30 • Новости дня
    США захотели возобновить работу посольства в Минске

    Представитель Трампа заявил о планах восстановить работу посольства США в Минске

    США захотели возобновить работу посольства в Минске
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко американская сторона обозначила намерение возобновить полноценное дипломатическое присутствие в белорусской столице.

    Посольство Соединенных Штатов может возобновить работу в Минске в ближайшем будущем, передает ТАСС. Об этом заявил представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим», – приводит агентство прямую речь Коула.

    По его словам, возвращение американской дипмиссии находится на этапе переговоров, и конкретные даты пока не называются. Коул подчеркнул, что между странами можно сделать еще многое для нормализации и улучшения отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.

    11 сентября 2025, 17:55 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нагнетании обстановки в Польше в связи с БПЛА

    Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти «как дикари» нагнетают ситуацию вокруг инцидента с беспилотниками, хотя белорусская сторона заранее проинформировала Варшаву о происходящем.

    По его словам, все возможные для уничтожения беспилотники были сбиты, однако несколько аппаратов осталось. «Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте», – заявил Лукашенко на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, передает ТАСС.

    Эти заявления были сделаны на фоне обострения ситуации на границе Белоруссии и Польши. Видеофрагмент разговора был опубликован Telegram-каналом «Пул первого», близким к пресс-службе президента Белоруссии.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей. В четверг он заявил об отсутствии новых комментариев после инцидента с БПЛА в Польше.

    11 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Отец Илона Маска задумался об изучении долголетия

    Эррол Маск запланировал открыть институт для исследований долголетия

    Tекст: Денис Тельманов

    Эррол Маск сообщил о намерении заняться проектами, связанными с увеличением продолжительности жизни до 120 лет.

    Отец Илона Маска заявил, что рассматривает возможность создания института, который займется вопросами долголетия человека, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «В начале этого года мне сказали: если открывать такой институт, стоит заняться именно долголетием. Люди готовы вкладывать огромные деньги в долголетие, а не в гравитацию. Я ответил: мы можем это сделать».

    Маск подчеркнул, что основная цель исследований – увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет. В качестве аргумента он напомнил, что до 1914 года средняя продолжительность жизни европейской женщины составляла всего 39 лет, а сейчас этот показатель оценивается примерно в 87 лет.

    Помимо планов по долголетию, Эррол Маск заявил о намерении создать Институт гравитации, который может сыграть ключевую роль в изучении фундаментальных законов и перспективе перемещений в пространстве-времени. В качестве возможного местоположения института предприниматель рассматривает Боснию и Герцеговину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Японии заявили, что средняя продолжительность жизни у женщин превысила 87 лет, а у мужчин – 81 год. Житель Честерского дома престарелых Уильям Уоттс отметил столетний юбилей и рассказал о секретах долгой и счастливой жизни. Кандидат медицинских наук Михаил Болков разъяснил, что продолжительность жизни зависит не только от наследственности, но и от условий детства, а основной вклад вносят привычки и поведение в зрелом возрасте.

    11 сентября 2025, 14:48 • Новости дня
    Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
    Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп передал лидеру Белоруссии Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

    Подарок от американского президента Дональда Трампа был вручен Александру Лукашенко представителем президента США Джоном Коулом, сообщает ТАСС. Запонки украшены изображением Белого дома, являющегося официальной резиденцией американских президентов в Вашингтоне.

    Коул рассказал, что Трамп лично напомнил ему передать этот сувенир белорусскому лидеру, сказав: «Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту [Лукашенко]».

    Лукашенко, получив подарок, отметил, что запонки показались ему интересными, и добавил: «Ну, я постараюсь в долгу не остаться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Минске представитель президента США Джон Коул передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения.

    11 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    Президент Литвы сообщил об освобождении 52 заключенных из Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Литовский президент Гитанас Науседа рассказал о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.

    Науседа сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что 52 освобожденных в Белоруссии заключенных пересекли белорусско-литовскую границу. Он подчеркнул, что среди них оказались шесть граждан Литвы.

    «Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли белорусско-литовскую границу. Что для меня особенно важно, среди них было шесть граждан Литвы. Я благодарен США и лично президенту Дональду Трампу за постоянные усилия по освобождению заключенных», – написал Науседа.

    По словам Науседы, в белорусских тюрьмах по-прежнему остаются более 1 тыс. заключенных, и работу по их освобождению необходимо продолжать.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил участие оппозиции в переговорах об освобождении заключенных и подчеркнул необходимость прямого диалога с Вашингтоном.

    Президент США Дональд Трамп выразил ожидание скорого освобождения 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии и отметил роль Александра Лукашенко в этом процессе.

    Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский был отпущен из-под стражи во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск.

    11 сентября 2025, 14:14 • Новости дня
    Лукашенко получил поздравительное письмо от Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На переговорах в Минске представитель президента США Джон Коул передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения.

    В послании Трамп и его супруга Мелания передали «наилучшие пожелания» белорусскому президенту, сообщило агентство БелТА, передает ТАСС.

    Во время встречи Лукашенко подчеркнул значимость экономических отношений между Белоруссией и США. Он отметил, что обе стороны проявляют взаимный интерес к сотрудничеству, в том числе с учетом связей Белоруссии с Россией.

    Также, по данным агентства, обсуждался вопрос освобождения осужденных в республике. «Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально», – сказал Лукашенко.

    В августе Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск вместе с семьей.

    11 сентября 2025, 16:59 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности обсуждать обмен заключенными с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил готовность продолжить обсуждение вопроса заключенных с Соединенными Штатами, отметив конструктивный подход Вашингтона к проблеме.

    Лукашенко сообщил о намерении продолжить контакты с США по вопросам заключенных, передает ТАСС. На встрече с постоянным представителем Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым он подчеркнул, что американская сторона занимает конструктивную позицию по так называемым политзаключенным.

    Лукашенко отметил, что этот вопрос американскому президенту Дональду Трампу регулярно предлагают для обсуждения. «Мы готовы на эту тему разговаривать. Тем более американцы занимают конструктивную позицию, очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны», – заявил белорусский лидер.

    Он также выразил готовность к дальнейшему диалогу по данной проблеме, подчеркнув, что Белоруссия открыта для обсуждения подобных вопросов на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    11 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии даты нового разговора Путина и Трампа

    Песков: Договоренности о новом телефонном разговоре Путина и Трампа нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возможность оперативной организации телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сохраняется, но на данный момент конкретная дата не определена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент договоренности о проведении нового телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом нет, передает ТАСС.

    Песков пояснил: «Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта. Но при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого имеются».

    Он подчеркнул, что возможность для экстренной связи между лидерами двух стран существует, если это потребуется в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    Дмитрий Песков сообщил, что очередная встреча президентов России и США может быть организована оперативно.

    Владимир Путин отметил, что с Дональдом Трампом достигнута договоренность связываться по телефону при необходимости.

