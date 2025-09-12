В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»

Tекст: Алексей Дегтярев

Сенаторы предлагают признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма» в случае, если Москва и Минск не вернут более 19 тыс. украинских детей, пишет Axios.

Авторами инициативы выступили Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России), Ричард Блументаль, Эми Клобушар и Кэти Бритт. В списке спонсоров терроризма по американскому законодательству сейчас числятся Куба, Иран, КНДР и Сирия.

«Тяжело попасть в этот список. Но Россия заслужила это право», – заявил Грэм.

Он добавил, что сенаторы планируют добиться дебатов и голосования по законопроекту в Конгрессе в ближайшее время.

Также Грэм продолжает работу над отдельным двухпартийным пакетом антироссийских санкций, который поддержали более 80 сенаторов. Этот документ предусматривает экономические ограничения и 500-процентный тариф на импорт из стран, покупающих российскую нефть, если Россия откажется вести переговоры с Украиной. Сенатор отметил, что консультируется с Белым домом и лидерами Сената для скорейшего рассмотрения обеих инициатив.

Ранее Россия не раз заявляла, что на Западе распространяют фейки о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины.

В ходе третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились к взрослым людям.