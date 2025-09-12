Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.0 комментариев
В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»
Группа американских сенаторов представила законопроект о признании России и Белоруссии спонсорами терроризма за «отказ вернуть украинских детей».
Сенаторы предлагают признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма» в случае, если Москва и Минск не вернут более 19 тыс. украинских детей, пишет Axios.
Авторами инициативы выступили Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России), Ричард Блументаль, Эми Клобушар и Кэти Бритт. В списке спонсоров терроризма по американскому законодательству сейчас числятся Куба, Иран, КНДР и Сирия.
«Тяжело попасть в этот список. Но Россия заслужила это право», – заявил Грэм.
Он добавил, что сенаторы планируют добиться дебатов и голосования по законопроекту в Конгрессе в ближайшее время.
Также Грэм продолжает работу над отдельным двухпартийным пакетом антироссийских санкций, который поддержали более 80 сенаторов. Этот документ предусматривает экономические ограничения и 500-процентный тариф на импорт из стран, покупающих российскую нефть, если Россия откажется вести переговоры с Украиной. Сенатор отметил, что консультируется с Белым домом и лидерами Сената для скорейшего рассмотрения обеих инициатив.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США неожиданно начали снимать санкции с Белоруссии и почему глава Белого дома Дональд Трамп решил улучшить отношения с Минском.
Ранее Россия не раз заявляла, что на Западе распространяют фейки о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины.
В ходе третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились к взрослым людям.