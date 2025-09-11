  • Новость часаВерховный суд Бразилии признал экс-президента Болсонару виновным в заговоре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    Макрон пообещал направить три истребителя Rafale в Польшу
    Верховный суд Бразилии признал экс-президента Болсонару виновным в заговоре
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию
    Захарова назвала интервью Пугачевой «базаром лицемерия»
    ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Кирка
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    6 комментариев
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    5 комментариев
    11 сентября 2025, 22:10 • В мире

    США ищут подходы к России через Белоруссию

    США ищут подходы к России через Белоруссию
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press, Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    США хотят возобновить работу своего посольства в Минске и уже отменили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа». Таковы итоги визита в Минск представителя президента США Джона Коула. В ответ Александр Лукашенко помиловал очередную партию заключенных и готов заключить большую сделку с США. Чем продиктовано стремление администрации Трампа к улучшению отношений с Минском и существует ли из-за этого угроза раскола в российско-белорусских отношениях?

    В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко принял в Минске представителя президента США Дональда Трампа Джона Коула. Белорусский лидер начал разговор со слов благодарности о том, что «вы находите время побывать в Беларуси». «Время непростое», – подчеркнул глава государства. Далее в ходе встречи обсуждался «весь комплекс белорусско-американских отношений», экономические вопросы, ситуация в мире в контексте интересов обеих стран, а также вопросы «войны и мира».

    Коул передал Лукашенко письмо от Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения и триумфа белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире в Нью-Йорке, а также запонки с изображением Белого дома. Письмо на английском языке было подписано «Дональд» и это, подчеркнул Коул, является «редким актом личной дружбы».

    В ходе переговоров Коул сообщил об отмене американских санкций в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа». Дипломат подчеркнул, что решение было принято лично Трампом и одобрено всеми профильными ведомствами страны.

    Теперь «Белавиа» сможет обслуживать и закупать комплектующие для своего летного парка, включая самолеты Boeing. Авиакомпания находилась под санкциями США с 2023 года. Сейчас она остается в черном списке Евросоюза, куда попала в 2021 году после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания экс-оппозиционера Романа Протасевича.

    Кроме того, Коул сообщил о намерении США возобновить полноценное дипломатическое присутствие в белорусской столице. Посольство Соединенных Штатов, которое было закрыто в феврале 2022 года, может открыться в Минске в ближайшем будущем. «Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим», – сказал Коул.

    В ходе встречи Лукашенко выразил готовность обсудить сделку по освобождению заключенных, на чем ранее настаивал Трамп. «Давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп – большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем. Давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный. Да и для вас, наверное, тоже. Хватает в мире проблем», – сказал Лукашенко.

    Позже стало известно о помиловании Лукашенко 52 заключенных. Он перешли через белорусско-литовскую границу в сопровождении американской делегации. Среди освобожденных шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Британии. Ранее они были осуждены за различные преступления, в том числе шпионаж, экстремизм и терроризм.

    Напомним, в июне этого года Лукашенко встречался со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом, после этого были освобождены 14 заключенных, включая оппозиционера Сергея Тихановского. В начале июля под амнистию попали еще 16 человек.

    На ваш взгляд
    Как улучшение отношений США и Белоруссии отразится на России?




    Результаты

    В середине августа Трамп во время перелета на Аляску на встречу с президентом России Владимиром Путиным звонил Лукашенко и благодарил его за жест доброй воли. По словам президента США, в ходе того телефонного разговора также обсуждалось освобождение еще 1,3 тыс. человек. Этот же вопрос Трамп неоднократно затрагивал в своих сообщениях в соцсетях. Президент США также говорил о планах встретиться с Лукашенко, которого называл «очень уважаемым человеком, сильной личностью, сильным лидером».

    По мнению белорусского эксперта Александра Алесина, только на первый взгляд может показаться странным такое пристальное внимание Трампа к Белоруссии. «Вероятно, Трамп пытается через Минск смягчить позицию Владимира Путина по отношению к украинским событиям. Президент США считает, что Лукашенко способен уговорить Путина пойти на какие-то компромиссы,

    тем более что позиция самого Лукашенко несколько более мягкая, чем позиция Путина.

    Желание Лукашенко «потушить пожар» возле южных границ Белоруссии дает Трампу надежду каким-то образом ускорить переговорный процесс. Не исключаю, что именно в Белоруссии чисто теоретически могла бы пройти встреча Путина и Зеленского», – добавил собеседник.

    Алесин убежден, что потепление в отношениях Минска в Вашингтона – это не измена союзническому долгу. «Лукашенко, кстати, не будет без кого-либо обосновывая идти на уступки Трампу. Минск может превратиться в своего рода непубличное место для обмена мнений, где будут общаться администрации США и РФ. Благодаря этому стороны смогут позволить себе более доверительный разговор, чем на каких-либо других площадках», – рассуждает Алесин.

    Иной точки зрения придерживается Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ. По его словам, США предпринимают попытки внести раскол в отношениях между Москвой и Минском. «Трамп уже выстроил мост с Белоруссией, минуя Россию, налаживая прямые контакты», – полагает Жарихин.

    Параллельно с этим Трамп сознательно не привлекает к диалогу с Минском страны ЕС.

    «США отстаивают суверенитет своей страны, как бы это дико ни звучало. В какой-то момент европейские страны привыкли, что все решения принимаются коллегиально, но Трамп действует принципиально и без симпатии со стороны европейцев», – добавил Жарихин.

    Однако, По его словам, России нужно спокойно относиться к налаживанию диалога между Минском и Вашингтоном, потому что Лукашенко «очень опытный и искусный политик, и все будет нормально». «Он получит какие-то «пряники», но внести раскол в российско-белорусские отношения американцам вряд ли удастся», – прогнозирует эксперт.

    В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев расценил действия Трампа как попытку исправить ошибки администрации Джо Байдена. «Трамп старается делать разумные вещи. Соответственно, если предыдущая администрация совершила глупость, он исправляет ее. Политика белорусского руководства не наносит никакого ущерба США. При этом Белоруссия имеет большое значение для контактов с Россией», – подчеркивает политолог.

    Бордачев согласен с тем, что Трампу «совершенно безразлично, что об этом думают в Европе, но Россия имеет значение, поскольку Белоруссия – военно-политический союзник Москвы». «Лукашенко выстраивает отношения с Трампом в интересах Союзного государства. Россия тоже выстраивает отношения с США и теперь это делает наш союзник», – пояснил Бордачев.

    «Демонстрация диалога между Минском и Вашингтоном сильно деморализует Польшу,

    Прибалтику и остальную Европу. Трампу это необходимо для того, чтобы «разминировать» Восточную Европу», – добавляет Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО.

    Эксперт согласен с тем, что для Трампа диалог с Белоруссией – это тоже продвижение к украинскому урегулированию «так, как он его видит». «Для этого нужно объяснить Европе, что милитаризация, в которую ее вгоняют нынешние элиты, это путь в никуда. А Лукашенко, безусловно, действует в интересах Союзного государства. Сомневаться на этот счет не приходится», – отметил политолог.

    Коктыш подчеркивает, что благодаря этому у России и США появляется еще один канал коммуникации. «Все это происходит в рамках нашей общесоюзной парадигмы. Штаты, конечно, будут пытаться ставить ногу в дверь, но завтра, а сегодня главной мишенью действий Трампа является Европа и ее лидеры», – считает Коктыш.

    Главное
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    Захарова заявила о выявленных нарушениях в работе «Японских центров»
    «Аэрофлот» запустил продажу билетов на рейс Москва – Краснодар
    Маргарита Симоньян сообщила о возвращении домой после операции
    Бывший министр обороны Грузии задержан за коррупцию
    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России

    Срочное письмо готовят в американский Конгресс парламентарии стран Прибалтики. В нем они намерены умолять Соединенные Штаты не прекращать военное финансирование Литвы, Латвии и Эстонии и не выводить из этих государств американских солдат. Что происходит в отношениях между Вашингтоном и его прибалтийскими сателлитами? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации