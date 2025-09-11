США ищут подходы к России через Белоруссию

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко принял в Минске представителя президента США Дональда Трампа Джона Коула. Белорусский лидер начал разговор со слов благодарности о том, что «вы находите время побывать в Беларуси». «Время непростое», – подчеркнул глава государства. Далее в ходе встречи обсуждался «весь комплекс белорусско-американских отношений», экономические вопросы, ситуация в мире в контексте интересов обеих стран, а также вопросы «войны и мира».

Коул передал Лукашенко письмо от Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения и триумфа белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире в Нью-Йорке, а также запонки с изображением Белого дома. Письмо на английском языке было подписано «Дональд» и это, подчеркнул Коул, является «редким актом личной дружбы».

В ходе переговоров Коул сообщил об отмене американских санкций в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа». Дипломат подчеркнул, что решение было принято лично Трампом и одобрено всеми профильными ведомствами страны.

Теперь «Белавиа» сможет обслуживать и закупать комплектующие для своего летного парка, включая самолеты Boeing. Авиакомпания находилась под санкциями США с 2023 года. Сейчас она остается в черном списке Евросоюза, куда попала в 2021 году после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания экс-оппозиционера Романа Протасевича.

Кроме того, Коул сообщил о намерении США возобновить полноценное дипломатическое присутствие в белорусской столице. Посольство Соединенных Штатов, которое было закрыто в феврале 2022 года, может открыться в Минске в ближайшем будущем. «Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим», – сказал Коул.

В ходе встречи Лукашенко выразил готовность обсудить сделку по освобождению заключенных, на чем ранее настаивал Трамп. «Давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп – большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем. Давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный. Да и для вас, наверное, тоже. Хватает в мире проблем», – сказал Лукашенко.

Позже стало известно о помиловании Лукашенко 52 заключенных. Он перешли через белорусско-литовскую границу в сопровождении американской делегации. Среди освобожденных шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Британии. Ранее они были осуждены за различные преступления, в том числе шпионаж, экстремизм и терроризм.

Напомним, в июне этого года Лукашенко встречался со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом, после этого были освобождены 14 заключенных, включая оппозиционера Сергея Тихановского. В начале июля под амнистию попали еще 16 человек.

В середине августа Трамп во время перелета на Аляску на встречу с президентом России Владимиром Путиным звонил Лукашенко и благодарил его за жест доброй воли. По словам президента США, в ходе того телефонного разговора также обсуждалось освобождение еще 1,3 тыс. человек. Этот же вопрос Трамп неоднократно затрагивал в своих сообщениях в соцсетях. Президент США также говорил о планах встретиться с Лукашенко, которого называл «очень уважаемым человеком, сильной личностью, сильным лидером».

По мнению белорусского эксперта Александра Алесина, только на первый взгляд может показаться странным такое пристальное внимание Трампа к Белоруссии. «Вероятно, Трамп пытается через Минск смягчить позицию Владимира Путина по отношению к украинским событиям. Президент США считает, что Лукашенко способен уговорить Путина пойти на какие-то компромиссы,

тем более что позиция самого Лукашенко несколько более мягкая, чем позиция Путина.

Желание Лукашенко «потушить пожар» возле южных границ Белоруссии дает Трампу надежду каким-то образом ускорить переговорный процесс. Не исключаю, что именно в Белоруссии чисто теоретически могла бы пройти встреча Путина и Зеленского», – добавил собеседник.

Алесин убежден, что потепление в отношениях Минска в Вашингтона – это не измена союзническому долгу. «Лукашенко, кстати, не будет без кого-либо обосновывая идти на уступки Трампу. Минск может превратиться в своего рода непубличное место для обмена мнений, где будут общаться администрации США и РФ. Благодаря этому стороны смогут позволить себе более доверительный разговор, чем на каких-либо других площадках», – рассуждает Алесин.

Иной точки зрения придерживается Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ. По его словам, США предпринимают попытки внести раскол в отношениях между Москвой и Минском. «Трамп уже выстроил мост с Белоруссией, минуя Россию, налаживая прямые контакты», – полагает Жарихин.

Параллельно с этим Трамп сознательно не привлекает к диалогу с Минском страны ЕС.

«США отстаивают суверенитет своей страны, как бы это дико ни звучало. В какой-то момент европейские страны привыкли, что все решения принимаются коллегиально, но Трамп действует принципиально и без симпатии со стороны европейцев», – добавил Жарихин.

Однако, По его словам, России нужно спокойно относиться к налаживанию диалога между Минском и Вашингтоном, потому что Лукашенко «очень опытный и искусный политик, и все будет нормально». «Он получит какие-то «пряники», но внести раскол в российско-белорусские отношения американцам вряд ли удастся», – прогнозирует эксперт.

В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев расценил действия Трампа как попытку исправить ошибки администрации Джо Байдена. «Трамп старается делать разумные вещи. Соответственно, если предыдущая администрация совершила глупость, он исправляет ее. Политика белорусского руководства не наносит никакого ущерба США. При этом Белоруссия имеет большое значение для контактов с Россией», – подчеркивает политолог.

Бордачев согласен с тем, что Трампу «совершенно безразлично, что об этом думают в Европе, но Россия имеет значение, поскольку Белоруссия – военно-политический союзник Москвы». «Лукашенко выстраивает отношения с Трампом в интересах Союзного государства. Россия тоже выстраивает отношения с США и теперь это делает наш союзник», – пояснил Бордачев.

«Демонстрация диалога между Минском и Вашингтоном сильно деморализует Польшу,

Прибалтику и остальную Европу. Трампу это необходимо для того, чтобы «разминировать» Восточную Европу», – добавляет Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО.

Эксперт согласен с тем, что для Трампа диалог с Белоруссией – это тоже продвижение к украинскому урегулированию «так, как он его видит». «Для этого нужно объяснить Европе, что милитаризация, в которую ее вгоняют нынешние элиты, это путь в никуда. А Лукашенко, безусловно, действует в интересах Союзного государства. Сомневаться на этот счет не приходится», – отметил политолог.

Коктыш подчеркивает, что благодаря этому у России и США появляется еще один канал коммуникации. «Все это происходит в рамках нашей общесоюзной парадигмы. Штаты, конечно, будут пытаться ставить ногу в дверь, но завтра, а сегодня главной мишенью действий Трампа является Европа и ее лидеры», – считает Коктыш.