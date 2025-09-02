Путин заявил, что никто не заменит Белоруссию для России

Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

«Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

«Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

«Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

«При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

«Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

«Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.