Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.2 комментария
В Пекине началась встреча Путина и Лукашенко
Встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко стартовала в Пекине.
Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», опубликовав фотографию рукопожатия лидеров двух государств, передает РИА «Новости».
Ранее Путин и Лукашенко приняли участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября. Сейчас главы государств находятся в Пекине, где по приглашению китайского руководства в среду примут участие в торжествах по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.
Напомним, во вторник российский лидер провел в Пекине переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Сербии Александром Вучичем. Он также встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.