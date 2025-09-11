Учеба в автошколах подорожала на 20%

Tекст: Алексей Дегтярев

По итогам первых семи месяцев 2025 года средняя стоимость курса обучения в автошколе в России выросла на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, выяснило издание «Бизнес-секреты», передает «Газета.Ru».

Согласно исследованию, средняя цена по стране на июль 2025 года составила 44 тыс. 153 рубля, а за период с января по июль – 42 тыс. 879 рублей. В 2024 году этот показатель был 35 тыс. 682 рубля. Больше всего обучение подорожало в Северо-Западном и Дальневосточном округах, где цены достигают 65 тыс. рублей. В Москве средний курс стоит 46,7 тыс. рублей, в Петербурге – 55,8 тыс. рублей.

За последний год количество автошкол в городах-миллионниках сократилось на 6%, а только за первые семь месяцев 2025 года закрылось еще 325 школ. На этом фоне спрос на услуги частных инструкторов увеличился на 14% с начала года.

Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева отметила, что повышение цен связано с ростом расходов на техническую базу и аренду, а также с общей инфляцией. Она подчеркнула, что «профессиональное обучение вождению в Москве не может стоить ниже 60–65 тыс. рублей».

Вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко указал, что реальное повышение цен по регионам может достигать 30%. Первый замглавы комитета Госдумы Антон Ткачев заявил, что водительское удостоверение становится привилегией для обеспеченных, и призвал к реформам обучения. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил рост дефицита водителей из-за высокой стоимости обучения.

Эксперты предлагают реформировать систему, внедрять цифровые технологии и изменять подход к экзаменам и обучению, чтобы снизить финансовую нагрузку на будущих водителей.

Ранее Госавтоинспекция сообщила, что с марта 2026 года начнут действовать новые программы обучения водителей, предусматривающие больше практики в городских условиях и дистанционное обучение теории.

До этого почетный адвокат России, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский сообщал, что размер госпошлины за оформление водительских удостоверений и других документов на транспорт повысится с сентября.