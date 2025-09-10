При ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек

Минздрав хуситов сообщил о девяти погибших и 118 раненых в Йемене

Tекст: Денис Тельманов

В результате авиаударов Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф, находящихся под контролем движения «Ансар Аллах», погибли не менее девяти человек, сообщает ТАСС. По данным Минздрава хуситов, количество раненых достигло 118 человек.

Телеканал Al Masirah, принадлежащий повстанцам, приводит заявление министерства здравоохранения хуситов: «По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли девять человек, 118 пострадали».

Среди пострадавших значатся местные жители, точные данные о состоянии раненых и числе погибших уточняются. Ответственность за удары, по утверждению хуситов, лежит на Израиле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по столице Йемена Сане, которая контролируется хуситами. Военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о нанесении удара по районам Израиля с помощью трех беспилотников, в том числе по району Димоны. Йеменские хуситы организовали масштабную операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля.