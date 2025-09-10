МВД напомнило мигрантам о последнем дне для регулирования статуса

Американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом

Американист Дробницкий: Борьба за «великую» Америку разрушает отношения США с союзниками

Tекст: Анастасия Куликова

«Рейд на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия стал довольно нестандартным результатом деятельности иммиграционной и таможенной службы США (ICE)», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что до этого речь шла о выявлении и депортации нелегальных мигрантов.

«Люди, не имея документов и права на законное пребывание в стране, стараются перебраться через южную границу и закрепиться самыми разными способами. Так, среди прочего, они стремятся в города-убежища, власти которых не отдают их федеральным властям. Задача ICE – вылавливать таких переселенцев и отправлять домой», – детализировал собеседник.

События вокруг южнокорейского завода отличаются тем, что, во-первых, подавляющее большинство задержанных приехали на территорию США легально, продолжил аналитик. «Затем возникли проблемы: была ли правильно оформлена рабочая виза или оказалась она просрочена – в результате чего, согласно американским законам, нарушители должны быть депортированы», – пояснил Дробницкий.

Во-вторых, Южная Корея – развитая страна, большой союзник США, и она не является донором массовой нелегальной миграции, добавил эксперт. Примечательна реакция на произошедшее Дональда Трампа, который говорит, что инвестиции в экономику США предполагают не только деньги и установку производственных объектов на территории страны, но и трудоустройство американцев.

«Иными словами, фабрики строятся не для того, чтобы государства завозили вместе с заводами своих людей. Смысл анонсированной главой Белого дома реиндустриализации заключается в том, чтобы доход получали именно американские рабочие. Так что операция в Джорджии соответствует целям Трампа», – отметил спикер.

«Другое дело, что это наталкивается на другую серьезную проблему – взаимодействие с союзниками. Нынешний скандал между Вашингтоном и Сеулом показывает, что избавиться от глобализации и сделать «новую Америку», которая, по замыслу президента США, должна стать «снова великой», не так просто», – подчеркнул Дробницкий.

Он напомнил, что глобализация, с одной стороны, деиндустриализировала Штаты, а с другой – превратила их в «самый вкусный рынок конечного сбыта товаров и самое вкусное место для эмиграции людей со всего мира», а также сформировала довольно прочный союз не только с Европой и с некоторыми странами на Ближнем востоке, но и с государствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Хорошие отношения строились на том, что страны отправляли своих граждан в США, чтобы те жили лучше, ввозили беспошлинно товары и лишали работы американцев. Но таковой была цена за глобальное управление. Государства становились союзниками не на базе каких-то общих целей, а благодаря тому, что свободная торговля и открытые таможенные границы приручали к союзничеству», – рассказал американист.

Теперь попытки сделать Америку «снова великой» приведут к логичному итогу: Штаты будут обижать «партнеров». «Трамп неминуемым образом ломает старый союз. Понимает ли он это? Будто бы некоторые чиновники из администрации США полагают, что им удастся чуть-чуть подправить одну проблему, сохранив при этом прежний расклад дел. Но так не бывает, все взаимосвязано», – акцентировал Дробницкий.

«Сеул и Вашингтон после ситуации с заводом Hyundai пока не рассорились. Этот случай замнут, смягчат, но в дальнейшем он, несомненно, приведет к серьезным для Белого дома последствиям. В частности, в Южной Корее возникнут внутренние дискуссии о том, с кем им быть и примкнуть ли к евразийским державам. То есть, прежняя американская система союзничества и глобального управления неминуемо станет жертвой и сопутствующими потерями в борьбе за становление «снова великой» Америки», – заключил он.

Ранее Дональд Трамп призвал иностранные компании соблюдать миграционное законодательство. По его мнению, привлекающие квалифицированных иностранных специалистов предприятия должны нанимать и обучать американских рабочих. Заявление прозвучало после рейда на стройке завода Hyundai Motor Group и LG Energy Solution по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия. Служба гражданства и иммиграции США задержала 475 человек, среди которых было 300 граждан Южной Кореи.

Большинство южнокорейцев приехали в Штаты по деловой визе B1 или в соответствии с безвизовым режимом ESTA для непродолжительных поездок. Американские власти заявили, что задержанные работали на территории страны без соответствующего разрешения, сообщало агентство Yonhap.

Этот шаг грозит нарушить цепочку поставок электромобилей и поставить под угрозу запланированные инвестиции на миллиарды долларов, бьют тревогу южнокорейские компании. «Рейд стал серьезным дипломатическим скандалом. Он разразился менее чем через две недели после встречи президента Ли Чжэ Мена с американским коллегой, в ходе которой лидеры двух стран заключили торговую сделку, согласно которой Сеул вложит 350 млрд долларов в американские проекты», – пишет Bloomberg.

В Сеуле в пятницу подвергли критике действия Вашингтона. «Никто не должен препятствовать экономической деятельности наших компаний, вкладывающих деньги в американский рынок, а также реализации прав и свобод наших граждан», – заявил представитель южнокорейского дипломатического ведомства Ли Джэ Ун, его слова приводит «Интерфакс».

Министерство выразило посольству США «озабоченность и огорчение» в связи с произошедшим. Глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик позднее сообщил, что Сеул договорился с Вашингтоном о возвращении задержанных граждан на родину. «Остались только административные процедуры, после чего чартерный рейс доставит их домой», – сказал он.

Трамп считает, что инцидент не осложнит диалог Штатов с Южной Кореей. «Нет, у нас отличные отношения с Южной Кореей. Действительно хорошие», – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, создаст ли недавний рейд напряжение в отношениях между двумя странами, передает РИА «Новости».