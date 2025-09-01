Tекст: Елизавета Шишкова

В Национальном центре «Россия» открылась выставка «Регион-2030. Платформа Будущего», где представлены стратегические проекты и перспективы развития российских регионов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



«Эту задачу поставил президент России Владимир Владимирович Путин: дать каждому региону возможность рассказать не только о своей истории и сегодняшнем дне, но и показать направление будущего развития. В каждом субъекте нашей страны есть то, чем по праву гордятся его жители, что способно удивить, поразить и вдохновить. И особенно важно делиться этим со всей страной», – заявил на церемонии открытия выставки первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В числе первых участников выставки – Республика Дагестан, Амурская, Воронежская, Челябинская и Тульская области, Еврейская автономная область, а также Ненецкий автономный округ. Каждый регион оформил свой стенд, используя современные мультимедийные технологии и исторические артефакты, чтобы рассказать о прошлом, настоящем и будущем. Экспозиция будет открыта для посещения с 2 сентября, вход бесплатный по регистрации на сайте russia.ru.

В рамках мероприятия стартовала также экспозиция «Сделано в России», посвященная экспортному потенциалу страны. Вероника Никишина подчеркнула, что экспозиция позволяет увидеть, как инновации и традиции формируют образ современной России как технологически развитой страны с богатым культурным наследием. Гости выставки смогут попробовать себя в новых профессиях, пройти виртуальные экскурсии по городам и познакомиться с профессиями будущего.

Выставка также включает тематические недели для каждого региона, специальные мастер-классы, выступления творческих коллективов и гастрономические презентации. Первая неделя, с 2 по 7 сентября, будет посвящена культуре и достижениям Дагестана.