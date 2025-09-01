ПВО сбили украинский дрон при попытке удара по Луганску

Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные формирования Украины предприняли попытку атаки по Луганску с использованием беспилотника, сообщает ТАСС. Инцидент произошел утром над поселком Металлист, когда в городе проходили торжественные линейки в честь Дня знаний.

В правительстве ЛНР отметили, что средство противовоздушной обороны сбило вражеский аппарат в 10:49 по московскому времени при подлете к Луганску. «Вооруженные формирования Украины попытались ударить по Луганску в то время, когда по всему городу шли торжественные линейки в День знаний», – заявили в региональном кабмине.

Подчеркивается, что оперативная работа расчетов ПВО не позволила реализовать замыслы противника и предотвратила возможные последствия для мирных жителей города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило, что за пять часов с полуночи силы ПВО уничтожили 50 дронов над восемью регионами России.