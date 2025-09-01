Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Мишустин дал совет семиклассникам быть внимательнее к физике
Премьер-министр России Михаил Мишустин порекомендовал семиклассникам с первых уроков уделять особое внимание изучению физики, отметив значимость этого предмета.
Во время посещения Лопатинской средней школы в Калужской области, передает ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал совет семиклассникам быть максимально внимательными к изучению физики с самого начала, подчеркнув, что потом предмет станет сложнее. Мишустин обратил внимание учеников на то, что физика – очень важная наука, позволяющая объяснять причинно-следственные связи и явления в природе.
Прямо обращаясь к учащимся, он заявил: «Если позволите, я вам дам совет: сразу быть очень внимательными [к изучению физики]. Относитесь внимательно к этому с первого урока, потому что потом будет сложнее».
Премьер подчеркнул, что у семиклассников хороший учитель физики с большим опытом, и добавил, что специалисты по этому предмету сегодня «на вес золота». В ходе общения с детьми Мишустин задал вопрос о том, почему летают самолеты, и, не дождавшись ответа, сам объяснил принцип подъемной силы, посоветовав подробнее узнать детали у педагога.
Помимо урока, премьер поздравил школьный коллектив с открытием нового учебного заведения, отметив, что основа школы – это учителя, ведь именно они влияют на интересы детей и качество образования.
Он пожелал школе процветания и выразил надежду, что новая атмосфера поможет привлечь в село больше молодых семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый сентября начался новым учебным годом для более 18 млн школьников по всей России. В этом году 1,5 млн первоклассников приступили к занятиям. Главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым было отмечено, что образовательный процесс стартовал во всех регионах страны.