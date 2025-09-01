Кравцов сообщил о штатном проведении Дня знаний в российских школах

Кравцов: День знаний в России прошел без серьезных происшествий

Tекст: Елизавета Шишкова

День знаний прошел в целом штатно, без серьезных происшествий, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».

В эфире канала «Россия 1» Кравцов сказал: «Первое сентября – начало учебного года – в целом по стране прошло штатно, без каких-то серьезных происшествий».

В новом 2025/2026 учебном году в России занятия начались в 40 тыс. школ, где обучаются более 18 млн детей, в том числе около 1,5 млн первоклассников.

Торжественные линейки проводились в актовых и спортивных залах, а также на улице, в зависимости от погодных условий и решений образовательных организаций. В рамках мероприятий были подняты государственный флаг и исполнен гимн России. Кроме того, состоялось первое внеурочное занятие «Разговоры о важном» на тему «Зачем человеку учиться?».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ульяновской области в сельском лицее во время торжественной линейки ученице 2012 года рождения стало плохо. Девочку госпитализировали, но позже она скончалась в больнице.