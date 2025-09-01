Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!4 комментария
Минобороны: Десантники ВДВ пытались спасти сдающегося солдата ВСУ
Десантники Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск пытались спасти украинского военнослужащего, который решил сдаться, на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что бойцы киевского режима «сделали все возможное для уничтожения» солдата ВСУ, выбравшего прекращение сопротивления.
Российские десантники сопровождали мужчину с помощью дрона, указывая ему безопасный маршрут. Однако на его пути украинские операторы беспилотников предприняли попытки ликвидировать сдающегося военнослужащего. На опубликованных кадрах видны разрывы возле украинского солдата, несмотря на это, он продолжал движение.
Десантники пытались защитить его, таранув украинские дроны FPV-беспилотниками. Тем не менее один из вражеских дронов поразил свою цель – украинский солдат был убит своими же сослуживцами, указали в Минобороны.
Ранее военнослужащий ВСУ Дмитрий Пуцко, попавший в плен, призвал сослуживцев сложить оружие, сообщили в Министерстве обороны России в среду.