Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.2 комментария
Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин использует автомобиль «Аурус», оснащенный местными регистрационными знаками, что соответствует установленным требованиям.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал использование китайских номеров на автомобиле Владимира Путина во время официального визита в Китай, сообщает «Комсомольская правда». Песков подчеркнул, что такой порядок является «обычной практикой» для иностранных делегаций.
Он заявил: «В Китае – всегда только с китайскими номерами». По его словам, это правило распространяется на все официальные визиты, вне зависимости от страны происхождения автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров на саммите ШОС автомобиль российской марки «Аурус».