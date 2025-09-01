Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о скором анонсе новых совместных инициатив с Китаем и Индией, которые будут объявлены в ближайшие дни.
Российский фонд прямых инвестиций в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, передает РИА «Новости». Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, речь идет о нескольких совместных инициативах.
Дмитриев подчеркнул: «В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией». Он также отметил, что у фонда имеется множество инвестиционных проектов практически со всеми участниками Шанхайской организации сотрудничества.
Глава РФПИ уточнил, что особенно активно ведется сотрудничество с Китаем. В частности, он заявил, что планируется объявление новых совместных инвестиционных проектов, которые предусматривают как инвестиции китайских партнеров в Россию, так и выход российских компаний на рынок Китая.
Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.