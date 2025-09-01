РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией

Tекст: Ольга Иванова

Российский фонд прямых инвестиций в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, передает РИА «Новости». Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, речь идет о нескольких совместных инициативах.

Дмитриев подчеркнул: «В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией». Он также отметил, что у фонда имеется множество инвестиционных проектов практически со всеми участниками Шанхайской организации сотрудничества.

Глава РФПИ уточнил, что особенно активно ведется сотрудничество с Китаем. В частности, он заявил, что планируется объявление новых совместных инвестиционных проектов, которые предусматривают как инвестиции китайских партнеров в Россию, так и выход российских компаний на рынок Китая.

Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.