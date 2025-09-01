Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
Пожар на трансформаторной подстанции Краснодарского края из-за дрона потушен
Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина в Краснодарском крае вспыхнул в ночь на понедельник из-за падения обломков БПЛА, сообщили Telegram-канале регионального оперштаба.
По информации спасателей, из-за падения обломков дрона и пожара, пострадавших нет. Оперативные и специальные службы прибыли на место.
«Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина полностью потушен на 80 кв. м. Пострадавших нет», – сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ возник пожар, повреждена одна из технологических установок.
Вечером воскресенья Минобороны сообщило, что силы ПВО за три часа вечером воскресенья уничтожили 25 дронов ВСУ над регионами России.