    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит
    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике
    Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    Иран пообещал заблокировать передачу Зангезурского коридора США
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали
    Названа причина смерти Ивана Краско
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    9 августа 2025, 23:41 • Новости дня

    В аэропорту Калининграда задержали 22 рейса и отменили три

    Tекст: Антон Антонов

    В калининградском аэропорту Храброво были задержаны 22 рейса и отменены еще три, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

    «Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в Калининграде», – сообщило ведомство в Telegram.

    По данным прокуратуры, с опозданием проходят рейсы в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Москву. Также отмечаются задержки прибытия самолетов из Петербурга, Казани, Москвы, Архангельска и Уфы.

    В ведомстве подчеркнули, что несмотря на ситуации с рейсами, аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме. Прокуратура следит за «соблюдением прав пассажиров и предоставлением услуг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля в аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов, более 50 рейсов задержали.

    9 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    «Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом», приводит его слова ТАСС.

    Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    9 августа 2025, 08:00 • Новости дня
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвигаются в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    «В рядах ВСУ распространяется практика передачи в подчинение десантным бригадам (80, 82, 95 одшбр, 71 оебр) мобилизованных 156 и 158 омбр. Цель – снизить потери, среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту», – рассказали бойцы на Сумском направлении неофициальному Telegram-каналу группировки войск «Северный ветер».

    Штурмгруппы ВДВ «Северян» продвинулись в Юнаковке на почти 800 м, заняли несколько зданий и закрепились. Попытки ВСУ трижды контратаковать позиции морпехов и десантников были сорваны.

    «Две в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20», – отмечено в сообщении.

    На Харьковском направлении в Волчанске российские военные наступают на востоке города и в лесу возле Синельниково, плацдарм на левом берегу реки Волчья удалось значительно расширить.

    «В районе Волчанска штурмовики группировки «Север» продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья. Занято три технических здания. Есть существенные успехи на востоке города. Общее продвижение составило до 400 м», – доложили бойцы.

    В лесу западнее Синельниково ВСУ контратак не проводили, идет перегруппировка. «Северяне» продвинулись на 500 м, заняв несколько позиций противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие заключили в огневой мешок дислоцированную под Волчанском Харьковской области группировку ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    9 августа 2025, 05:20 • Новости дня
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски поприветствовал будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    @ REUTERS/Yereth Rosen/FIle Photo

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США, отметив, что он состоится в великом штате и самом стратегически важном месте в мире.

    «Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска – это самое стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Россия находится всего в двух милях (3,2 км) от Аляски, и ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – написал губернатор в соцсети Х.

    Данливи отметил, что происходящее в Арктике и Тихом океане напрямую влияет на Аляску и быстрее, чем на остальную часть страны.

    «Вполне уместно, что здесь проходят обсуждения мирового значения. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле», – добавил он.

    Губернатор выразил уверенность, что за переговорами двух политиков будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    27 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине. В Кремле встречу Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    9 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали

    Военные 31-й бригады ВСУ покинули позиции после передачи координат заградотрядов

    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие украинской армии, передавшие координаты заградотрядов, покинули свои позиции и скрылись в Днепропетровской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые ранее передали российской стороне координаты заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, покинули свои позиции, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили, что эти военнослужащие бежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области.

    В сообщении уточняется: «Солдаты 31-й бригады противника, которые в том числе передавали нашей стороне координаты заградотрядов 17-й бригады, сбежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области». Дополнительные детали по численности дезертиров или дальнейшей их судьбе не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали российским военным точные координаты позиций заградительных отрядов нацгвардии в Днепропетровской области.

    9 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике

    Политолог Быстрицкий: Реакция ЕС на встречу Путина и Трампа крайне неконструктивна

    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике
    @ Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейцы не желают прекращения боевых действий и бесконечно ведут разговоры о несуществующих угрозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. Перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в Британии состоится экстренный саммит европейских союзников с участием представителей Украины и США.

    «Европейцы настроены очень агрессивно и, на мой взгляд, не желают прекращения боевых действий. Наоборот – они усиленно подталкивают Украину к продолжению этих действий и бесконечно ведут разговоры об угрозах, которые существуют только в их сознании», – считает Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    Реакцию европейцев на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа эксперт назвал проявлением мрачной политической философии: «Непонятно, что они будут делать с этой философией. Это может создать большие проблемы в установлении мира не только на Украине, но и вообще в деле налаживания мирового порядка, при котором существовали бы определенные гарантии безопасности. Страны Запада настроены крайне агрессивно и неконструктивно».

    По прогнозу эксперта, планируемые на самое ближайшее время экстренные консультации в Британии с участием высокопоставленных чиновников нескольких европейских стран, а также из Украины и США не приведут к каким-то новым результатам.

    Встреча на Аляске – это своего рода удар по позициям ЕС и Украины, которые всеми силами пытаются втиснуться в диалог Москвы и Вашингтона. Но, как показывают действия Трампа, европейцы окончательно теряют голос и субъектность в обсуждении вопросов глобального уровня.

    «Ничего кроме заклинаний о том, что надо усиливать давление на Россию, на встрече в Британии сказано не будет. Честно говоря, европейцы находятся в политическом тупике. Поэтому я не уверен, что западным странам удастся сохранить полное единство. Не все хотят ссориться с США во что бы то ни стало и создавать ситуацию, при которой главным препятствием на пути к прекращению конфликта будет позиция Западной Европы и науськиваемая ею Украина», – полагает спикер.

    Перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске по вопросу разрешения украинского конфликта в Британии состоится экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.

    «Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться выработать общие позиции перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина», – пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

    По сведениям портала, Украина и ряд европейских стран в частном порядке высказали беспокойство тем, что Трамп может согласиться на предложения России о прекращении огня, не принимая во внимание их позицию.

    Идея встретиться в Британии возникла в ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу между представителями США, Украины и стран ЕС. Это был третий подобный разговор за последние дни.

    О «долгожданной встрече» с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил накануне вечером. В Кремле подтвердили, что лидеры планируют встретиться на Аляске 15 августа. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться в США.

    Кроме обсуждения долгосрочного урегулирования украинского конфликта лидеры могут обсудить экономические интересы России и США, перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

    9 августа 2025, 16:25 • Новости дня
    Политолог: Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой

    Политолог Гаспарян: Пашинян выдает поражение Армении за триумф

    Политолог: Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой
    @ Mark Schiefelbein/AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Никол Пашинян приехал в Вашингтон подписывать капитуляцию, сбылся трагичный для Армении сценарий переговоров в Белом доме, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. В пятницу в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    «Нет ничего удивительного в том, что трагичный для Армении сценарий переговоров в Белом доме оказался правдой. Пашинян последовательно шел к этому. Страна идет по пути унижения и предательства, начиная с проигранной войны», – считает политолог Армен Гаспарян, член Общественной палаты России.

    Самым удивительным эксперт назвал отсутствие реакции армянского общества и многочисленной диаспоры, в том числе «калифорнийской»: «Если раньше мы только предсказывали, что Баку на правах безусловного победителя в войне начнет диктовать свои условия и вопрос так называемого Зангезурского коридора будет решен, то теперь это данность. Я не понимаю, что с этим будет делать Армения. Из заявления спикера парламента Алена Симоняна следует, что это миг национального триумфа. Может быть, у слова «триумф» есть какие-то другие значения, которые не были до этого прописаны в Оксфордском словаре?» – иронизирует эксперт.

    Армения теперь отрезана от важного партнера – Ирана, который был дружелюбно настроен к Еревану. «Для Пашиняна Иран не союзник, а противник. Армянский премьер выполняет те задачи, которые ставят ему кураторы процесса. Поэтому окончательно испоганить отношения с Тегераном для него тоже хорошая история. Наверняка в Иране будут предприняты какие-то ответные меры по этому поводу», – прогнозирует политолог.

    Гаспарян напомнил, что жители Сюникской области Армении больше 35 лет жили в идеологии тотальной ненависти к соседнему Азербайджану, «а теперь они узнают, что по их территории будет происходить движение и никого этого не волнует». «То, что эта дорога будет называться «Путь Трампа» – наименьшее из возможных существующих унижений. И без того с ноября 2020 года Армения терпит унижения одно за другим. Если армян устраивает после всего этого «Путь Трампа» на их территории – это их выбор», – добавил спикер.

    В том, что встреча Дональда Трампа и Никола Пашиняна вместо запланированных 30 минут продлилась около 20, тоже нет ничего удивительного: «Пашинян приехал в Вашингтон подписывать капитуляцию. Он добровольно на все согласен, что было видно по его радостному лицу. О чем еще с ним говорить? Для понимания посмотрите фотографии о подписании капитуляции Германией в 1945 году и сравните лица германской делегации с радостными лицами армянской делегации в США. То есть это предательство как счастье».

    Гаспарян обратил внимание, что Пашинян не стал поднимать во время встречи с Трампом вопрос об освобождении армянских пленных. «Задача Пашиняна – находиться в массовке этого политического процесса. После проигрыша в войне и фактического подписания капитуляции говорить о судьбах пленных невозможно в принципе. Армения должна была заниматься этим вопросом раньше. А после ноября 2020 года все эти разговоры бесполезны», – подчеркнул собеседник.

    По мнению эксперта, Пашинян мыслит в логике Владимира Зеленского, который тоже не хочет возвращать пленных. «Это же головная боль и источник политической нестабильности, нагрузка на бюджет и т.д. Тем более в Армении в следующем году выборы. Зачем им дополнительный контингент плюс к весьма негативно настроенным беженцам из Нагорного Карабаха? Конечно, Пашинян, который любит власть и себя в ней, не будет заниматься этим», – резюмировал Гаспарян.

    В пятницу президент США Дональд Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым объявил о договоренности Еревана и Баку взять на себя обязательства навсегда прекратить в регионе боевые действия, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Лидеры подписали (парафировали) совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта.

    «Это мирное соглашение и прекращение огня. Мы договорились, что они будут активно сотрудничать друг с другом и с Соединенными Штатами», – заявил Трамп на церемонии подписания договоренности.

    Трамп объявил также, что Армения создает эксклюзивное партнерство с США для разработки транзитного коридора с Азербайджаном, которое может продлиться до 99 лет с возможностью после продлить соглашение. Речь идет о так называемом Зангезурском коридоре, на создании которого настаивал Азербайджан. Он передается США и будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).

    Коридор длиной около 40 км через Сюникскую область Армении должен соединить Западный Азербайджан с его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой. Теперь американцы смогут передать эту дорогу в субаренду некоему консорциуму, который будет отвечать за инфраструктуру и управление. Эксплуатировать коридор будут в соответствии с армянским законодательством.

    В ходе встречи Пашинян также поддержал инициативу Алиева, который предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Премьер Армении выразил надежду, что президент США пригласит их на церемонию вручения. Трамп ответил, что они будут в первом ряду.

    9 августа 2025, 09:56 • Новости дня
    Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по Украине

    Bloomberg сообщил об изменении условий Зеленского по урегулированию конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский президент Владимир Зеленский изменил условия по возможному урегулированию конфликта, в частности, выразил готовность работать над соглашением.

    О смене позиции Владимира Зеленского по вопросу урегулирования конфликта на Украине сообщил Bloomberg, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что ранее Зеленский был категорически против каких-либо территориальных уступок, настаивая на полном выводе российских войск и выплате репараций.

    Однако ситуация изменилась после заявлений президента США Дональда Трампа, сделанных в пятницу. По информации Bloomberg, Трамп заявил, что Зеленский теперь готов работать над заключением соглашения по конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать» в рамках решения украинского вопроса.

    9 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа назначена на Успение Богородицы

    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    @ Mehmet Eser/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание на совпадение даты планируемого саммита президентов России и США с Успением Богородицы, которое в США отмечают 15 августа.

    По словам Дмитриева, встреча пройдет 15 августа, когда в Америке православные отмечают окончание земной жизни Пресвятой Богородицы (Успение Богородицы). В Русской православной церкви этот праздник празднуется 28 августа, передает ТАСС.

    «Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, – выбирайте диалог, выбирайте мир», – написал Дмитриев в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    27 комментариев

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал проведение саммита между лидерами России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    9 августа 2025, 02:31 • Новости дня
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков пояснил, что политики сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

    Он добавил, что в Кремле ожидают следующей встречи лидеров на российской территории и Москва уже направила президенту США приглашение.

    «Естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов –  Владимира Путина и Дональда Трампа – провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», – сказал он.

    Напомним, Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    27 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что  «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Кроме того, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    9 августа 2025, 15:52 • Новости дня
    El Mundo: Европа испугалась встречи Путина и Трампа на Аляске

    El Mundo: Евросоюз обеспокоился возможной встречей Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отсутствие Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта вызвало тревогу среди европейских политиков, сообщает El Mundo.

    Европейский союз вновь не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». Газета El Mundo отмечает обеспокоенность Европы и Киева возможностью сближения между Трампом и Путиным.

    Европейские политики опасаются, что такой альянс может привести к навязыванию Зеленскому соглашения, невыгодного для Киева.

    В публикации отмечается: «Европейский союз вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева».

    По мнению испанских журналистов, Евросоюз оказался на периферии дипломатических усилий, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение провести встречу президентов России и США на Аляске выглядит неожиданным и символизирует готовность лидеров к нестандартным шагам.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих государств перед этой встречей.

    Встреча Путина и Трампа рассматривается как событие, способное дать старт новым шагам по прекращению боевых действий на Украине.

    9 августа 2025, 13:37 • Новости дня
    Названа причина смерти Ивана Краско

    Театр Комиссаржевской сообщил о смерти Ивана Краско после тяжелой болезни

    Названа причина смерти Ивана Краско
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный артист России Иван Краско скончался в возрасте 94 лет после продолжительной болезни, его уход подтвердили в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

    О смерти заслуженного артиста РФ Ивана Краско стало известно из Telegram-канала театра, где актер служил более 60 лет.

    В театре сообщили: «С прискорбием сообщаем, что сегодня на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист Театра им. В. Ф. Комиссаржевской народный артист России Иван Иванович Краско».

    Дата и место прощания с артистом будут объявлены дополнительно.

    Краско родился в 1930 году в Ленинградской области, пережил военное детство, окончил военное училище, был офицером, а после завершения службы посвятил себя театральному искусству.

    С 1961 по 1965 год Краско играл в Ленинградском Большом драматическом театре, после чего начал служить в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской, где оставался до последних дней. Он сыграл десятки ролей в таких спектаклях, как «Воскресение», «Женитьба», «Идиот», «Утоли моя печали…», а в последнем сезоне выходил на сцену в музыкальном спектакле «Я вернулся в мой город…».

    Кино-карьера Краско стартовала в 1961 году в картине «Балтийское небо». За жизнь актер снялся более чем в 200 фильмах, включая «Принц и нищий», «Эскадрон гусар летучих», «Афганский излом», «Тарас Бульба». Последнюю роль он исполнил в 2022 году в фильме «Моя ужасная сестра».

    Иван Краско был не только актером, но и педагогом, а также общественным деятелем: он дважды избирался депутатом в Ленинградской области. Краско был удостоен звания народного артиста России, ордена Почета, театральной премии «Золотая маска» и других наград. У артиста шестеро детей, среди которых – известный актер Андрей Краско.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино, народный артист России Иван Краско ушел из жизни в возрасте 94 лет. Ранее Иван Краско находился в тяжелом состоянии и нуждался в круглосуточном медицинском уходе в одной из больниц Петербурга.

    9 августа 2025, 11:16 • Новости дня
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа

    Филиппо заявил о смятении сторонников украинского конфликта

    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа
    @ Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.

    Новость о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала острую реакцию у сторонников продолжения конфликта на Украине.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал состояние западных ястребов и неоконсерваторов «полным смятением».

    «Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!» – заявил Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик также обратился к французским властям с призывом прекратить финансовую и военную поддержку Украины и присоединиться к усилиям по достижению мира. Филиппо неоднократно подвергал критике политику Парижа на украинском направлении и подчеркивал необходимость мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обсуждением урегулирования украинского конфликта без участия Киева на саммите России и США на Аляске.

    Американские СМИ указали на возможность участия Зеленского в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    9 августа 2025, 18:11 • Новости дня
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии

    Посол Парамонов: Саммит Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии

    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не пройдет в Италии по причине русофобии правящего класса страны, заявил посол России в республике Алексей Парамонов.

    По словам Парамонова, Италия имела все возможности принять лидеров, учитывая положительное отношение населения к России и опыт в организации крупных международных мероприятий. Парамонов отметил, что подобный саммит мог бы значительно поднять авторитет Италии на мировой арене, передает ТАСС.

    «Что же помешало? Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», – заявил Парамонов.

    Он раскритиковал курс итальянских властей, сформированный еще при Марио Драги, за конфронтацию с Москвой и отказ от диалога.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    27 комментариев

    Ранее американский телеканал Fox News называл Рим возможной площадкой для встречи, однако информированный источник опроверг возможность проведения саммита в Европе.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал предстоящий саммит лидеров России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    9 августа 2025, 11:26 • Новости дня
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выбор Аляски в качестве площадки для переговоров России и США подчеркивает исключительность формата «один на один» без участия посредников или третьих стран, отметил политолог Федор Лукьянов.

    Политолог Лукьянов обратил внимание на символическую значимость проведения переговоров России и США именно на Аляске, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Эксперт подчеркнул, что Аляска остается единственной территорией соседства двух стран, находящейся вдали от Европы и Китая, то есть без влияния третьих сторон.

    «Точка, удаленная от «третьих сторон», – Китай не рядом, а Европа вообще максимально далеко. То есть, по сути, одна на одну (Россия и Америка), точнее один на один, остальной мир завороженно смотрит из зала на сцену», – отметил он.

    «Символический смысл как раз в отсутствии посредников, гранды, мол, сами решают», – добавил эксперт.

    По мнению Лукьянова, выбор такого места подчеркивает формат диалога «один на один». Он отметил, что такой антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и свидетельствует о серьезности намерений.

    «В общем, антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и предполагает серьезность намерений. Гарантий успеха это, понятное дело, не дает, но и на имитацию не похоже», – заметил Лукьянов.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    27 комментариев

    Американские СМИ допускали возможность участия Зеленского в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Путина и Трампа.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что судьбу урегулирования украинского конфликта могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    9 августа 2025, 19:34 • Новости дня
    Иран пообещал заблокировать передачу Зангезурского коридора США

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран категорически выступает против передачи Зангезурского коридора, примыкающего к иранской границе, под управление США на сто лет, заявил советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти

    Официальный Тегеран решительно осудил любые попытки передачи Зангезурского коридора под управление США, передает «Интерфакс».

    Советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Исламская Республика не позволит создать в регионе так называемый «американский коридор». В интервью агентству «Тасним» он подчеркнул, что такой коридор превратится в площадку для «наемников президента США Дональда Трампа».

    Велайяти напомнил, что Иран всегда выступал против реализации Зангезурского коридора, считая ее угрозой геополитическому балансу и потенциальной причиной дезинтеграции Армении. Он отметил, что такой шаг приведет к изменению региональных границ и усилит противоречия на Кавказе.

    Ранее посол США в Турции Том Баррак, по данным турецкой газеты «Йени шафак», говорил о возможной передаче коридора под контроль США на 100 лет. В планах предусматривалась аренда инфраструктуры американским консорциумом с последующей модернизацией территории.

    Ранее Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном.

    В СМИ отмечалось, что итогом встречи Алиева и Пашиняна стало подписание рамочного мирного соглашения, закрепляющего исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

    Премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, однако анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.

    Политолог Павел Данилин предположил, что после подписания меморандума Армения может потерять часть территорий и быть отрезанной от Ирана, что будет расценено как сдача интересов страны премьером Пашиняном.

