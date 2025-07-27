В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов и задержали более 50

Tекст: Дарья Григоренко

По состоянию на 13.00 по местному времени отменены рейсы в Москву, Петербург, Пермь и Саратов. На вылет сейчас задерживаются 17 рейсов, среди которых рейсы в Киров, Петербург и Москву, а на прилет задержаны 37 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Петербурга, передает РИА «Новости».

Отмечается, что задержки и отмены связаны с временными ограничениями по использованию воздушного пространства. Администрация Храброво сообщает: «В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту Храброво отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов».

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайте аэропорта и заранее уточнять статус своих рейсов. Ожидается, что режим временных ограничений может сохраняться в течение ближайших часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Пулково возобновил вылеты самолетов, однако отправление рейсов согласовывается с профильными органами. В Росавиации отметили, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти возникли сложности с полетами по направлениям в Калининград и обратно.