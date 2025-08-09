Американист объяснил решение Трампа встретиться с Путиным на Аляске

Американист Васильев: Выбор Трампом Аляски для встречи с Путиным – камешек в огород Китая

Tекст: Андрей Резчиков

«Выбор Аляски в качестве встречи президентов России и США – очень принципиальный момент и тонкая игра Трампа. Тут виден взаимный компромисс», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

По мнению собеседника, задумка Трампа очевидна – избавиться прежде всего от всей той «демонизации» России и ее руководства на Западе, начавшейся еще при президенте Бараке Обаме и до сих пор тиражируемой в американских СМИ: «Трамп также хотел бы вернуть Россию в G7, чтобы она снова стала G8. А для чего? Все это игра против Китая. По сути выбор Аляски – это хитрый камешек в огород КНР. Можно сказать, что давление на Китай с помощью России начинается на Аляске».

По мнению американиста, визит российского лидера на Аляску 15 августа может открыть путь к снятию санкций с российских представителей, которые сегодня не могут приехать в страны Запада из-за введенных в отношении них персональных ограничений.

«Уже сделан шаг по снятию персональных санкций. Я напомню, что правительство США ранее временно сняло санкции с главы РФПИ и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, чтобы он мог приезжать в Соединенные Штаты. Для Трампа, который мыслит миллиардами, санкции – дело десятое, поэтому сегодня открывается путь к легализации будущих визитов для представителей крупного российского бизнеса и т.д. Теперь можно говорить, что Путин прорубает окно в Америку через Аляску, как это было в добрые старые времена», – рассуждает Васильев.

Политолог отметил также, что сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски уже выразила надежду, что саммит президентов России и США поспособствует установлению мира на Украине: «Мурковски находится в оппозиции Трампу. Ее с трудом уговорили поддержать президентский «Большой прекрасный законопроект» по налогам и госрасходам. А теперь Трамп не грубо и по-джентльменски подошел к этой диссидентке в рядах Республиканской партии. Он легким щелчком убирает внутреннюю оппозицию».

Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что его «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в великом штате Аляска 15 августа.

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

Основной темой саммита, подчеркнул Ушаков, станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта. Кроме того, «на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов».