Высокоскоростная магистраль Москва - Петербург вошла в проект схемы метро Москвы

Tекст: Ирма Каплан

«Включение высокоскоростной железнодорожной магистрали в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами страны», – приводит ТАСС сообщение информцентра ВСМ.

Там подчеркнули, что запуск магистрали позволит связать Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30% населения страны. Длина маршрута составит 679 км, поездка между Москвой и Петербургом займет 2 часа 15 минут.

После начала движения ВСМ пассажиропоток между городами к 2030 году достигнет 23 млн человек в год. Магистраль пройдет по территории шести субъектов России с общим населением 30 млн человек.

В перспективе планируется построить аналогичные ВСМ из Москвы в Екатеринбург через Казань, а также до Минска, Адлера и Рязани. Реализация масштабного проекта проводится по поручению президента России в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам совещания с правительством, одно из которых казалось завершения проектирования ВСМ Москва – Петербург.



