РФС отклонил апелляцию футболиста Писарского на отстранение за ставки на тотализаторе
Апелляционный комитет РФС отклонил апелляцию футболиста Владимира Писарского и оставил в силе решение о его дисквалификации за участие в ставках, передает ТАСС со ссылкой на юриста спортсмена Антона Смирнова.
Ранее комитет по этике РФС вынес решение о четырехлетнем отстранении Писарского, из которых три года составляют условное наказание. Форвард выступал за «Сочи» на правах аренды, принадлежал самарским «Крыльям Советов».
16 июля «Крылья Советов» официально объявили о расторжении контракта с Писарским после информации о его дисквалификации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что показания футболиста «Сочи» Владимира Писарского оказались важнее представленных им результатов полиграфа.