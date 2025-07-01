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РФС назвал результаты полиграфа Писарского «просто бумажкой»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что показания футболиста «Сочи» Владимира Писарского оказались важнее представленных им результатов полиграфа.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал позицию организации по ситуации с нападающим «Сочи» Владимиром Писарским, передает РИА «Новости». Писарский был вызван на дачу показаний в рамках расследования возможной ставки на матч своего клуба, и пришел с результатами собственного теста на полиграфе.
Митрофанов отметил: «Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит со своими результатами полиграфа. Это уникальный случай. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа. Бывает. Но для нас это просто бумажка. Его показаний достаточно, он все рассказал».
Ранее РФС начал расследование в отношении Писарского по подозрению в ставках на матч между «Сочи» и «Нижним Новгородом», который прошел 28 мая и завершился поражением «Сочи» со счетом 1:2. В первом тайме Писарский получил прямую красную карточку. Следующее заседание комитета по этике назначено на 3 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет по этике РФС вынес решение о десятилетнем запрете на футбольную деятельность для полузащитника казанского «Сокола» Александра Циберкина. Клуб «Тамбов» отстранил футболистов, которых подозревали в игре на ставках. Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что в январе 2020 года комитет рассмотрит дела трех футболистов, уличенных в ставках на матчи своих клубов.