РФС назвал результаты полиграфа Писарского «просто бумажкой»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал позицию организации по ситуации с нападающим «Сочи» Владимиром Писарским, передает РИА «Новости». Писарский был вызван на дачу показаний в рамках расследования возможной ставки на матч своего клуба, и пришел с результатами собственного теста на полиграфе.

Митрофанов отметил: «Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит со своими результатами полиграфа. Это уникальный случай. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа. Бывает. Но для нас это просто бумажка. Его показаний достаточно, он все рассказал».

Ранее РФС начал расследование в отношении Писарского по подозрению в ставках на матч между «Сочи» и «Нижним Новгородом», который прошел 28 мая и завершился поражением «Сочи» со счетом 1:2. В первом тайме Писарский получил прямую красную карточку. Следующее заседание комитета по этике назначено на 3 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет по этике РФС вынес решение о десятилетнем запрете на футбольную деятельность для полузащитника казанского «Сокола» Александра Циберкина. Клуб «Тамбов» отстранил футболистов, которых подозревали в игре на ставках. Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что в январе 2020 года комитет рассмотрит дела трех футболистов, уличенных в ставках на матчи своих клубов.