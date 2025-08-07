Эксперт: Книга Духовного управления мусульман России романтизирует террористов Кавказа

Религиовед Силантьев: Энциклопедию ДУМ «Ислам на Северном Кавказе» должны признать экстремистской

Tекст: Андрей Резчиков

«Духовное управление мусульман России давно находится в поле зрения правоохранительных органов. Поводом для внимания стали как скандальные заявления представителей организации, так и привлечение некоторых ее членов к ответственности по статьям об экстремизме и терроризме. На этом фоне прокуратура инициировала проверку религиозной литературы, издаваемой ДУМ», – отметил религиовед Роман Силантьев, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета.

«И признаки террористической идеологии нашли в довольно очевидном месте – в энциклопедическом словаре «Ислам на Северном Кавказе». Одна из статей книги романтизирует экстремистов и ретранслирует их пропаганду, где преступники сами себя называют политическими лидерами, и «настоящими лидерами Чеченской Республики», – говорит собеседник.

«Соответственно, из публикации следует, что Хаттаб (настоящее имя – Самер Салех ас-Сувейлем) считал себя «партизаном», а не террористом. Кроме того, Шамиль Басаев и Хаттаб считали, что Чечня была независимым государством и вела войну с Россией. В статье дважды упомянута такая формулировка как «вторая российско-чеченская война». Именно так террористы называли этот конфликт», – подчеркнул собеседник.

Более того, в этом же материале, который привлек внимание правоохранителей, отражается точка зрения и дагестанских экстремистов, говорит он. «В статье ни разу не употребляется слово «террористы», нет ни одного слова про теракты. Получается, с точки зрения авторов публикации, некие «политические лидеры» и арабский «партизан» Хаттаб воевали с Россией», – поясняет Силантьев.

Особое удивление, по его словам, вызывает год выхода словаря «Ислам на Северном Кавказе» – он был издан в 2023 году. «Люди до сих пор транслируют старые террористические нарративы в книге, которая позиционируется как научное произведение. При этом книга имеет определенную целевую аудиторию – это мусульмане Северного Кавказа. И всем им транслируется экстремистская пропаганда», – отметил собеседник.

Силантьев полагает, что произошедшее нельзя трактовать как техническую ошибку редакторов книги: «Они уже ответили на своем сайте, в том числе и на мою критику, что это было сделано сознательно и что эта статья ранее была опубликована «уважаемыми людьми». Действительно, впервые она появилась в энциклопедическом словаре «Ислам на территории бывшей Российской империи». Поэтому ни о какой технической ошибке речи не идет. Могу сказать, что редакторы перепечатали статью из другой, более старой книги, но не полностью. Они ухудшили ее. В первом варианте не было пассажа про «российско-чеченские войны».

По данным Силантьева, в четверг по представлению прокуратуры суд назначил за оправдание терроризма зампреду Духовного управления мусульман России Дамиру Мухетдинову штраф в пять тыс. рублей, а ДУМ РФ – в 50 тыс. Основанием стали результаты экспертизы написанной Мухетдиновым и изданным возглавляемым им издательством «Медина» книги «Ислам на Северном Кавказе. Энциклопедические словарь»

«Это верхний предел по такому правонарушению. Но я полагаю, что это только начало. Теперь книгу почти гарантированно признают экстремистской и запретят. А за ней «полетит» вся линейка выпущенных ДУМ энциклопедических словарей. Это мощнейший и беспрецедентный скандал в том числе и в научном сообществе», – заключил Силантьев.

В июле Мухетдинов был вызван в московскую прокуратуру из-за отсутствия в издании «Ислам на Северном Кавказе. Энциклопедические словарь» сносок о Басаеве, Хаттабе и других преступниках как о террористах, пишет «Газета.ru». Ему предъявили постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

По результатам анализа книги прокуратура сочла, что при участии ДУМ и под редакцией ее первого зампреда Дамира Мухетдинова было издано печатное издание «Ислам на Северном Кавказе. Энциклопедические словарь», в котором содержатся упоминания о действовавших в этом регионе террористических организациях и их лидерах без упоминания о том, что эти организации признаны в России террористическими и запрещены. Это прокуратура расценила как нарушение статьи КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации».



В феврале этого года разгорелся скандал с картиной о битве на Калке в кабинете Мухетдинова. Российские военкоры обратили внимание, что на картине воины Золотой Орды пируют на телах поверженных русских витязей, а один из татаро-монголов попирает ногой стяг с ликом Христа. В итоге Мухетдинов признал, что мог оскорбить чувства россиян, а затем убрал полотно из кабинета.