В Госдуме предложили запретить строить многоэтажки в местах без инфраструктуры

Найдено объяснение туристическому спаду в Краснодарском крае этим летом

Директор АТАГ Брагин: Число бронирования отелей в Краснодарском крае может сократиться на 5-7%

Tекст: Татьяна Косолапова

«В целом мы видим, что по большинству популярных направлений бронирования стабильны и соответствуют уровню прошлого года. Однако есть и отличия. Например, объем бронирований отелей и других средств размещения в Краснодарском крае в июне-июле сократился почти на 8% по сравнению с прошлым годом. А вот в августе-сентябре, по данным "Яндекс Путешествий", спрос соответствует аналогичному периоду. При этом он может увеличиться по мере наращивания количества рейсов в Геленджик», – говорит директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

По его словам, при благоприятном прогнозе суммарно за лето с захватом бархатного сезона в среднем можно будет увидеть сокращение бронирований отелей в Краснодарском крае в пределах 5-7%. Он поясняет, что это хороший результат с учетом ситуации в Анапе.

Хороший рост в этом году показывает летний Крым – плюс 80%, продолжает специалист со ссылкой на данные «Островка». «На Крым в этом году в том числе переориентировались туристы, которые ранее отдыхали в Анапе. Также в Крыму в этом году более стабильная солнечная погода. Показатели региона стремятся к допандемийным значениям», – поясняет он.

Рост порядка 20% этим летом демонстрирует Ростовская область, добавил глава АТАГ. Часть турпотока обеспечивают транзитные автотуристы, направляющиеся в Крым и Краснодарский край. Часть прицельно приезжает посетить местные достопримечательности и Азовское море. Также большое количество бронирований совершают гости из Белоруссии.

Брагин также подчеркнул, что среди некурортных направлений зафиксирован рост спроса в городах с насыщенной экскурсионной, исторической и гастрономической составляющей. Так, по данным «Островка», в Рыбинске число бронирований выросло на 39%, в Гатчине – на 38%, в Ростове Великом – на 25%, в Смоленске – на 18%, в Пскове – на 14%, в Великом Новгороде и Костроме – на 10%, в Суздале и Кронштадте – на 8%, в Екатеринбурге – на 5%. Из числа направлений для активного туризма выделяется Архыз с ростом на 58% год к году, Чемал – на 15%, и Домбай – на 6%.

Аналитик сервиса путешествий «Туту» Полина Сальникова замечает, что летние предпочтения россиян меняются. Краснодарский край по-прежнему удерживает лидерство, но популярность поездок в регион по железной дороге этим летом снизилась на 5%. Аналогичную динамику показывают и перелеты в Сочи.

По ее словам, это связано с тем, что путешественники хотят пробовать новое. «Краснодарский край – универсальный маршрут на лето для жителей многих регионов. Туда ездят много, часто, поэтому у части путешественников могло появиться желание сменить маршрут. При этом другие регионы активно развивают инфраструктуру, поддерживают местную культуру и гастрономию, чтобы привлекать больше туристов. Благодаря этому растет интерес к Дагестану, Алтаю, Дальнему Востоку», – говорит эксперт.

Этим летом многие россияне открывают новые для себя направления, делится она. «Число поездок в Дагестан по железной дороге выросло вдвое. Больше путешественников также отправились в Хабаровский край, Тюменскую область и Ставропольский край. Авиапутешественники стали чаще летать в Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Благовещенск и Петрозаводск. Это говорит о явном тренде: россияне ищут новые маршруты, меньше ориентируются на «классическое лето» и все чаще выбирают природу, нестандартные локации и спокойный отдых», – заключила Сальникова.

Ранее было замечено, что турецкие отельеры существенно снизили цены на размещение туристов в августе. В Российском союзе туриндустрии данную тенденцию связали с уменьшением спроса.