Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
В администрации Карабудахкентского района Дагестана прошли обыски
В руководстве дагестанского Карабудахкентского района и по адресам чиновников прошли обыски в рамках дела о превышении должностных полномочий при распоряжении федеральной землей, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Сотрудники администрации, по версии следствия, не обладая правом распоряжаться федеральной собственностью, организовали выделение сельхозземли в селе Манаскент для личного подсобного хозяйства, указали в ведомстве, передает ТАСС.
После этого участок был сдан в аренду и впоследствии приватизирован.
В октябре 2024 года эта земля была реализована третьему лицу по договору купли-продажи, разделена на 47 участков, чем был нанесен ущерб государству, который оценили более чем в 15 млн рублей. Следователи изъяли документы и предметы, важные для следствия, и продолжают допросы сотрудников администрации.
В начале июля по делу о мошенничестве был задержан глава района Махмуд Амиралиев, являющийся родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.
ФСБ сообщала, что Магомедов причастен к мошеннической схеме с крупнейшим нефтеперевалочным комплексом на Северном Кавказе «Дагнефтепродукт».