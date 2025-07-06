Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.4 комментария
Главу Карабудахкентского района Дагестана арестовали
Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев арестован по обвинению в хищении более 56 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 сентября 2025 года, передает РИА «Новости».
Накануне в республике силовые структуры задержали Амиралиева по обвинению, связанному с уголовным делом о мошенничестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан. 2 июля в управлении МВД Ингушетии и у руководителя регионального управления Михаила Коробкина прошли обыски в рамках расследования хищения федеральных средств.