Суд отказал мастеру маникюра во взыскании 740 тыс. рублей с Водонаевой

Tекст: Дарья Григоренко

Решение первой инстанции и апелляционного суда, отказавших в иске, было признано законным, передает РИА «Новости».

По материалам дела, Амиргазина с мая по сентябрь 2022 года предоставила фотографии своих работ для размещения на сайте и в соцсетях салона Водонаевой. Она отмечала, что права на фотографии не передавала, а их использование принесло Водонаевой коммерческую выгоду. Истец настаивала, что размещение снимков происходило без ее согласия, и требовала компенсацию.

Юрист Водонаевой настаивал, что Амиргазина работала в салоне и добровольно предоставила фотографии для продвижения своих услуг, как и другие мастера. Суд поддержал позицию ответчика, отметив, что истец осознанно передала фотографии для размещения с целью рекламы и привлечения клиентов в салон красоты. В решении суда формулируется, что иск был заявлен со злоупотреблением правами.

По данным ЕГРЮЛ, основной деятельностью ИП Амиргазиной является предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, а дополнительным направлением – деятельность в области фотографии.

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