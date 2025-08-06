Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
Суд отказал мастеру маникюра во взыскании 740 тыс. рублей с Водонаевой
Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил без удовлетворения кассационную жалобу мастера маникюра Камиллы Амиргазиной, которая требовала от телеведущей и экс-участницы шоу «Дом-2» Алены Водонаевой 740 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения.
Решение первой инстанции и апелляционного суда, отказавших в иске, было признано законным, передает РИА «Новости».
По материалам дела, Амиргазина с мая по сентябрь 2022 года предоставила фотографии своих работ для размещения на сайте и в соцсетях салона Водонаевой. Она отмечала, что права на фотографии не передавала, а их использование принесло Водонаевой коммерческую выгоду. Истец настаивала, что размещение снимков происходило без ее согласия, и требовала компенсацию.
Юрист Водонаевой настаивал, что Амиргазина работала в салоне и добровольно предоставила фотографии для продвижения своих услуг, как и другие мастера. Суд поддержал позицию ответчика, отметив, что истец осознанно передала фотографии для размещения с целью рекламы и привлечения клиентов в салон красоты. В решении суда формулируется, что иск был заявлен со злоупотреблением правами.
По данным ЕГРЮЛ, основной деятельностью ИП Амиргазиной является предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, а дополнительным направлением – деятельность в области фотографии.
Ранее певец Филипп Киркоров потребовал через суд 10,7 млн рублей от подрядчика, выполнившего некачественный ремонт с дефектами в его московской квартире. Московский городской суд оставил в силе решение о взыскании с артиста Киркорова 90 тыс. рублей в пользу певицы Любови Успенской.