Bild сообщила о выдаче Германией 160 тыс. виз россиянам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия выдала гражданам России около 160 тыс. виз с начала спецоперации на Украине, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Bild. При этом в 2021 году было выдано 26 тыс. шенгенских виз, в 2022 году – 39 тысяч, в 2023 году – менее 21 тысячи, а с января по июль 2024 года – более 18 тысяч.

Кроме шенгенских, ФРГ предоставила россиянам более 55 тыс. национальных виз, позволяющих находиться на территории страны более 90 дней. В среднем ежедневно власти Германии выдают свыше 110 виз гражданам России, что, по мнению издания, является значительным показателем на фоне длительных бюрократических процедур.

В МИД Германии пояснили Bild, что после начала спецоперации на Украине были усилены требования безопасности при рассмотрении заявлений на национальные визы, а также применяются жесткие стандарты ЕС при выдаче шенгенских виз гражданам России.

По оценке Bild, в 2024 году по всей Европе россиянам выдано более 550 тыс. виз, причем около 5% из них оформили германские диппредставительства за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия может стать страной-лидером по числу переселенцев в Россию. Немецкие консульства с начала спецоперации на Украине выдали российским гражданам около 32 тыс. национальных виз.