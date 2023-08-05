В Германии подсчитали выданные россиянам с начала СВО национальные визы

Welt am Sonntag: С начала СВО почти 32 тыс. россиян получили национальные визы Германии

Tекст: Алексей Дегтярев

Национальные визы выдаются на более длительный, чем шенгенские, срок, их выдают высококвалифицированным специалистам, студентам и тем, кто намерен воссоединиться с семьей, передает ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

По состоянию на конец июня в Германии жили 301 тыс. 511 россиян, это на 32 тыс. 183 больше, чем в конце февраля 2022 года. Также дипучреждения страны выдали гражданам России свыше 51 тыс. шенгенских виз.