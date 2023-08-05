Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.7 комментариев
В Германии подсчитали выданные россиянам с начала СВО национальные визы
Welt am Sonntag: С начала СВО почти 32 тыс. россиян получили национальные визы Германии
Немецкие консульства с начала спецоперации выдали российским гражданам порядка 32 тыс. национальных виз ФРГ, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на МИД страны.
Национальные визы выдаются на более длительный, чем шенгенские, срок, их выдают высококвалифицированным специалистам, студентам и тем, кто намерен воссоединиться с семьей, передает ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.
По состоянию на конец июня в Германии жили 301 тыс. 511 россиян, это на 32 тыс. 183 больше, чем в конце февраля 2022 года. Также дипучреждения страны выдали гражданам России свыше 51 тыс. шенгенских виз.