Береговая охрана США указала причины катастрофы батискафа «Титан»

Береговая охрана США выявила недочеты проектирования и сервиса батискафа «Титан»

Tекст: Антон Антонов

В отчете отмечается, что компания-оператор OceanGate не провела необходимого расследования известных повреждений корпуса после экспедиции к «Титанику» в 2022 году, передает РИА «Новости».

Документ насчитывает свыше 300 страниц и содержит основные выводы, а также 17 рекомендаций по усилению контроля за эксплуатацией подводных аппаратов.

По словам авторов отчета, «комиссия по расследованию определила, что основными факторами трагедии стали ненадлежащие процессы проектирования, сертификации, технического обслуживания и инспектирования судна в компании-операторе OceanGate».

Следователи подчеркнули наличие токсичной корпоративной культуры в OceanGate, а также обратили внимание на существующие пробелы в национальном и международном регулировании подводных судов экспериментальных конструкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, туристический аппарат «Титан» разрушился в результате имплозии (направленного внутрь взрыва) в 2023 году во время спуска к «Титанику». При взрыве батискафа «Титан» погибли его создатель и четыре состоятельных туриста.