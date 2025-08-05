Руанда согласилась принять депортируемых из США граждан третьих стран

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США, сообщает ТАСС. Маколо сообщила, что для прибывших будет организована профессиональная подготовка, медицинская помощь и поддержка с жильем, чтобы они смогли вернуться к нормальной жизни и внести вклад в экономику Руанды. Маколо подчеркнула, что это решение отражает ценности страны, основанные на принципах реинтеграции и реабилитации.

Ранее в этом году депортируемых из США граждан третьих стран уже приняли Южный Судан и Эсватини. Южноафриканская радиостанция SABC отмечает, что в настоящее время Вашингтон ведет аналогичные переговоры с Анголой, Бенином, Ливией и Экваториальной Гвинеей.

Власти США высылают иностранцев, которые были осуждены за тяжкие преступления или только что вышли из тюрьмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию мигрантов вредит интересам США. Администрация США рассматривает вариант отправки депортируемых мигрантов в африканские и восточноевропейские страны, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые уступки. Дональд Трамп за время своего президентства депортировал более 100 тыс. мигрантов.