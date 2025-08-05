Из датского форта Драгер решили убрать статую русалки за слишком большую грудь

Tекст: Ирма Каплан

Датское агентство по делам дворцов и культуры, как сообщается, демонтирует скульптуру 1910 года создания и размером 4х6 метров Den Store Havfrue («Большая русалка») из форта Драгер, являющегося частью бывших морских укреплений Копенгагена, поскольку не соответствует культурному облику, пишет Guardian.

Художественный критик Politiken Матиас Кригер назвал статую «уродливой и порнографической», а Сорин Готфредсен, священник и журналист, написала в газете Berlingske, что статуя, воплощающая заветную мечты мужчин о том, как должна выглядеть женщина, вряд ли поможет женщинам принять свое тело».

«Действительно вдохновляет, что многие находят статую вульгарной, непоэтичной и нежелательной, потому что мы задыхаемся в окружении подобных тел в общественном месте», – добавила Готфредсен.

Создавший 14-тонную скульптуру Питер Бех выразил недоумение критикой, заявив, что грудь статуи просто пропорциональна ее масштабу.

Другие заявили, что критика отражает отношение общества к женскому телу в целом, и не в лучшую сторону.

Амината Трайн, редактор Berlingske's debate, добавила, что Большая и Маленькая Русалочки будто олицетворяют две стороны женщины и вечную борьбу за то, что такое настоящая женщина или наоборот, не настоящая.

В 2006 году на пирсе Лангелини в Копенгагене, рядом с миниатюрной бронзовой Русалочкой была установлена Большая русалка. Но в 2018 году ее убрали после того, как местные жители осудили ее как «фальшивую и вульгарную русалку».

Впоследствии скульптуру перенесли в форт Драгер, пока в марте 2025 года не вмешалось датское агентство по дворцам и культуре, потребовав его демонтажа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, руководство зоопарка в датском Ольборге предложило жителям передавать мелких домашних животных для питания хищных обитателей, пояснив причины такого шага.