США запустили пилотную программу выдачи виз под залог в сумме до 15 тыс. долларов

Tекст: Дарья Григоренко

Программа будет касаться только деловых и туристических виз категорий B-1 и B-2, а также граждан стран, из которых часто фиксируются случаи превышения разрешенных сроков пребывания в США. Как отмечается в уведомлении Госдепартамента, опубликованном в Федеральном реестре, сумма залога составит пять, десять или пятнадцать тыс. долларов в зависимости от ситуации, передает ТАСС.

Вариант денежного залога будет применяться при недостаточном количестве информации о заявителе, предоставленной в консульские учреждения США. В случае своевременного выезда иностранца из страны уплаченный залог полностью возвращается.

Реализация пилотной программы рассчитана на один год со дня публикации уведомления. Ожидается, что официально оно будет обнародовано 5 августа текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию.