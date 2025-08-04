Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
СК возбудил дело после обрушения моста в Лермонтово на Кубани
По факту обрушения автомобильного моста через реку Шапсухо в селе Лермонтово возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет РФ.
Следственный комитет ссылается на данные СМИ и Telegram-каналов, согласно которым более 300 жителей оказались в изоляции из-за разрушения переправы. Местные жители отмечали, что неоднократно обращались к различным инстанциям с жалобами на состояние моста, однако никаких мер по ремонту принято не было. СК завел уголовное дело по признакам халатности, связанной с ненадлежащим содержанием дорожной инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования. В ведомстве подчеркивают, что вопрос обеспечения транспортной доступности и безопасности для жителей находится на особом контроле.
Напомним, накануне три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Кроме того, в поселке Лермонтово обрушился мост. Также в районе села Фанагорийское в Горячем Ключе из-за сильных ливней обрушился пролет автомобильного моста.