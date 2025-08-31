ВС России уничтожили склады, бронетехнику и личный состав ВСУ на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника, передает Telegram-канал Минобороны. Российские военные нанесли удары по формированиям двух механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, бригаде морской пехоты, а также двум бригадам теробороны в районах Великомихайловка, Маломихайловка, Сосновка Днепропетровской области и Зеленый Гай, Новоивановка, Ольговское Запорожской области.

В результате противник потерял до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

На другом направлении, подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по силам ВСУ в районах Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Сообщается о потерях ВСУ – свыше 60 военнослужащих, 10 автомобилей, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», шесть станций радиоэлектронной борьбы, а также уничтожении трех складов боеприпасов и трех складов материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по портовой инфраструктуре, используемой ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Минобороны заявляет об уничтожении зенитной ракетной системы NASAMS производства Норвегии, а также различных объектов противника.

Средства ПВО сбили три снаряда HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы и 112 беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, более 80 тыс. беспилотников, 626 зенитных комплексов, почти 25 тыс. танков и других бронированных машин, 1 588 реактивных систем залпового огня, 29 118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 40 751 единица военной автотехники.

