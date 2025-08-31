Стало известно о повреждении энергетических объектов в Одесской области

В Одесской области повреждены четыре энергетических объекта после ночных взрывов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четыре энергетических объекта были повреждены в Одесской области минувшей ночью во время воздушной тревоги, передает ТАСС. Энергокомпания «ДТЭК» сообщила, что энергетики смогут приступить к осмотру оборудования и аварийно-восстановительным работам, как только получат разрешение от военных и спасательных служб.

В ночь на 31 августа местные источники передавали о серии взрывов, произошедших в районе города Черноморска в Одесской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Владимир Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах.