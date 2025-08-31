Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в Волгограде

В сети появилось предполагаемое видео убийства Парубия

В сети появилось видео предполагаемого преследования и убийства Парубия

Tекст: Денис Тельманов

На кадрах видно, как мужчина с желтым рюкзаком курьера прячется за машиной, а затем начинает преследовать мужчину в шортах, который разговаривает по телефону.

Через несколько секунд оба скрываются за деревьями, но видно, как человек с рюкзаком вытягивает вперед руку с пистолетом, а затем поспешно двигается в обратном направлении.

Сам момент убийства в камеру не попал.

Ранее сообщалось, что свидетели видели мужчину на электровелосипеде, однако на видео этого нет.

Гибель Парубия подтвердил Владимир Зеленский. Он заявил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

Эксперты связали убийство с конфликтами внутри украинской элиты.

Парубий был известен как бывший глава СНБО и экс-спикер Верховной рады, его имя связывали с трагедией в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек, и еще более 250 пострадали.

Свидетели утверждали, что националисты добивали людей, прыгавших из окон горящего здания.