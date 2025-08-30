Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?7 комментариев
Чистая прибыль Роснефти снизилась в первом полугодии 2025 года
Чистая прибыль Роснефти снизилась на 68,3% за полугодие
Финансовые результаты Роснефти за первое полугодие 2025 года отразили значительное снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, компания назвала причины падения.
Чистая прибыль Роснефти по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд рублей, сообщает ТАСС. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель снизился на 68,3%. Выручка компании за отчетный период составила 4,263 трлн рублей, что на 17,6% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.
По информации компании, на снижение прибыли продолжают оказывать влияние высокий уровень ключевой ставки Банка России, а также неденежные и разовые факторы, негативно влияющие на финансовые показатели. В Роснефти подчеркнули, что существенное давление на результаты оказывает именно «запретительный» уровень ключевой ставки.
Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что во втором полугодии 2025 года на мировом рынке нефти ожидается значительный профицит. По его словам, в четвертом квартале профицит может составить 2,6 млн баррелей в сутки, а в 2026 году – 2,2 млн баррелей в сутки. Сечин пояснил, что основным фактором снижения цен стало перепроизводство из-за увеличения добычи странами ОПЕК и другими крупными экспортерами.
Производственные показатели компании также снизились. В первом полугодии 2025 года предприятия Роснефти переработали 38,7 млн тонн нефти. Такой спад обусловлен необходимостью проведения ремонтов и оптимизацией загрузки заводов с учетом ситуации на рынке и логистических ограничений. При этом глубина переработки выросла до 77,6%, а доля светлых нефтепродуктов – до 60,3%.
