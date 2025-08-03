В Новосибирской области в результате стрельбы на автостоянке погиб человек

Tекст: Дарья Григоренко

Как отметили в СУСК по Новосибирской области, инцидент произошел ночью со 2 на 3 июня 2025 года. По данным следственного управления, задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения и произвели множественные выстрелы из огнестрельного оружия, передает РИА «Новости».

Следователи уточнили, что девочка была госпитализирована, а молодой человек скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц и убийстве. Конфликт между группой граждан возник на улице Лесной, после чего 21-летний мужчина открыл стрельбу.

Все трое подозреваемых задержаны сотрудниками полиции. Следователи СК готовят обвинения и документы для избрания меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры.

Ранее в Балашихе задержали мужчину по подозрению в убийстве девушки. В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что тело женщины с огнестрельным ранением было обнаружено в озере деревни Федурново на расстоянии двух метров от берега.

В апреле в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области пьяный местный житель застрелил троих человек и ранил еще одного, который был госпитализирован.