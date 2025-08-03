ПВО уничтожила около 15 беспилотников над Воронежской областью

Tекст: Антон Антонов

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружено и уничтожено уже около 15 беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Гусев в Telegram.

По словам главы области, в результате падения обломков пострадала женщина – она получила травму ноги.

Также в результате атаки были зафиксированы возгорания частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько автомобилей. Оперативные службы работают на местах падения обломков, последствия атаки уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за несколько часов перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа.