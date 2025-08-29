Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его ключевых участников?2 комментария
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом
Президент Владимир Путин в пятницу планирует провести оперативное совещание с Советом безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Совещание с Совбезом пройдет в середине дня в режиме видеосвязи, пояснил Песков, передает ТАСС.
Прошлое совещание президента с постоянными членами Совета безопасности России проходило 8 августа. На нем слушались доклады министра внутренних дел Владимира Колокольцева и директора ФСБ Александра Бортникова.